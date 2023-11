Quand Joe Mazzulla s’appuie sur Jrue Holiday pour sa défense

Comme il l’a fait à New Orleans puis à Milwaukee, Jrue Holiday s’est parfaitement intégré à Boston. Le champion 2021 est déjà important chez les Celtics, sans forcer puisqu’il tourne à seulement 13.4 points de moyenne, sa plus faible au « scoring » depuis plus de dix ans.

« Cela n’a pas été difficile de s’adapter. C’est avant tout un état d’esprit. Il faut apporter ce qu’il manque », explique-t-il à The Athletic. « Si c’est du rebond, je le fais. Si c’est mettre la balle à l’intérieur pour passer ou shooter, je le fais. Si c’est pour défendre sur le meilleur joueur adverse, du meneur de jeu au pivot, je le fais. Joe Mazzulla m’a parlé d’un peu de tout ça : marquer, être agressif et être un chien en défense. »

C’est évidemment dans ce dernier domaine que Jrue Holiday brille le plus, car offensivement, il prend ce que la défense lui offre et son tir à 3-pts n’est pas encore réglé (34% de réussite, contre 39.5% lors de ses saisons à Milwaukee) depuis son arrivée à Boston.

Une nouvelle responsabilité en défense

« Je joue avec les autres. Je suis polyvalent », poursuit-il. « Je peux avoir de l’impact sans toucher la balle, au rebond par exemple, ou en volant des ballons, en déviant des passes. Je suis un joueur qui va avoir parfois des shoots, et parfois non. Il y a des jours où je vais prendre quinze shoots, d’autres seulement quatre. »

Joe Mazzulla n’hésite pas à s’appuyer sur l’ancien meneur de jeu des Bucks dès qu’il s’agit de la défense des Celtics. Il lui demande son avis et des conseils, et c’est nouveau pour lui.

« Je parle avec lui de ça. Je lui dis ce que je vois du terrain : si on veut passer en zone, s’il faut changer ou, au contraire, suivre nos joueurs », détaille Jrue Holiday. « J’ai l’impression que le coach et le staff m’ont permis de voir les choses d’un autre angle. Avant, je n’avais pas à me soucier de tout ça, je faisais ce que le coach disait. Comme il nous demande des choses, on doit rester connecté à la rencontre. »

Il a l’oreille du coach

Un exemple ? « Si on joue contre Duncan Robinson, sans doute que changer en défense n’est pas une bonne chose à faire. Il faut plutôt le suivre », répond-il.

Le jeune coach des Celtics justifie ce choix par la longue expérience de sa recrue, « qui est dans la ligue depuis un bon moment » et a « défendu sur tout le monde ». Et même les intérieurs désormais.

« Il a joué contre tous les coaches et toutes les équipes », rappelle Joe Mazzulla. « Il a un excellent instinct sur les profils des joueurs, sur les détails pour défendre sur certains. Donc on communique pendant les shootarounds et les séances vidéo. J’ai ces discussions avec plusieurs joueurs pendant les matches. Avec lui, on parle de notre défense : comment peut-on changer le rythme du match ? Il a accepté ce rôle et cette responsabilité. Quand on a un joueur de ce calibre, il faut l’utiliser de plusieurs manières. »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 11 34 45.0 34.0 81.3 2.0 5.6 7.6 5.3 1.6 0.6 1.8 1.1 13.4 Total 917 33 46.2 36.5 78.3 0.9 3.2 4.1 6.5 2.2 1.5 2.7 0.5 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.