Jordan Poole répond aux critiques sur son attitude

Sur le terrain ou sur le banc, l’attitude de Jordan Poole fait déjà débat. Alors que certains lui prédisaient un avenir « à la James Harden » aux Wizards, l’ancien 6e homme des Warriors tourne péniblement à 16 points de moyenne avec des pourcentages inquiétants : 41% aux tirs, dont 30% à 3-points. Le tout en perdant trois ballons par match, en moins de 30 minutes, dans un style clairement désinvolte.

Entre des tirs en première intention, un repli défensif non assuré ou encore des remarques désobligeantes lors d’un temps-mort, ses « highlights » de ce début de saison ressemblent davantage à un bêtisier qu’à un Top 10, et mercredi soir, il a justement évoqué cette vidéo prise par un spectateur où on le voit snober un temps-mort.

« C’est les réseaux sociaux… On ne peut pas y faire grand chose, si ce n’est que d’aller sur le terrain, de jouer notre jeu et d’être ce que nous sommes » répond Poole à propos de cette séquence devenue virale. « Il ne faut pas se laisser piéger par ce genre de choses. Il y aura toujours quelque chose. Quelqu’un trouvera toujours quelque chose à inventer. Les histoires peuvent être mal interprétés. Mais tant que les gens qui sont proches de vous, les gens qui vous connaissent, les gens avec qui vous passez votre temps comme les coaches et les joueurs savent qui vous êtes en tant que personne, il n’y a que ça qui compte. »

A la recherche de cohérence

Assis aux côtés de Bilal Coulibaly en conférence de presse, Poole a évoqué ses problèmes d’adresse, et il reste confiant. « Ma sélection de tirs est bonne. J’ai confiance dans le fait de trouver mes tirs » poursuit-il. « Nous sommes encore en train de comprendre les rotations, de trouver les cohésions et les systèmes qu’on veut mettre en place. Il s’agit juste quelques éléments schématiques que nous essayons de comprendre avec les gars sur le terrain. En ce qui concerne les tirs, les tirs sont bons, ils vont juste tomber dedans… C’est long une saison »

Et que pense-t-il du fait d’être ciblé en attaque, et d’avoir chaque soir, le meilleur défenseur extérieur sur son dos ?

« Il n’y a rien de nouveau… Depuis deux ans, j’avais sur moi le 2e meilleur défenseur adverse, si ce n’est le meilleur… Je cherche à savoir où mes coéquipiers veulent le ballon, et comment ils peuvent être efficaces. J’essaie juste de comprendre comment il faut faire. J’essaie de comprendre comment jouer de manière cohérente, encore et encore, en réalisant le bon geste. On essaie de construire les fondations ».

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 10 26 50.0 43.8 53.3 0.5 3.2 3.7 1.8 1.8 1.1 1.3 0.8 8.2 Total 10 26 50.0 43.8 53.3 0.5 3.2 3.7 1.8 1.8 1.1 1.3 0.8 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.