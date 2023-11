Arnaque aux assurances santé : Glen Davis et Will Bynum également condamnés

Durant l’été 2022, Terrence Williams avait décidé de plaider coupable dans une sombre histoire de fraude à l’assurance santé destinée aux anciens joueurs NBA. Considéré comme l’instigateur de cette fraude, il avait été condamné à dix ans de prison et à rembourser 2.5 millions de dollars à l’association des joueurs. De plus, il devait verser pas moins de 650 000 dollars d’amendes à l’État.

Outre l’ancien des Nets, ils étaient dix-sept anciens joueurs NBA à avoir participé à cette arnaque et parmi eux, Glen Davis et Will Bynum.

L’ancien intérieur de Boston et l’ancien meneur de jeu de Detroit viennent d’être condamnés par un jury de New York, nous apprend ESPN (sans préciser la peine), pour cette escroquerie qui consistait à produire des faux pour des remboursements médicaux et dentaires.

Au total, Glen Davis et la vingtaine de personnes impliquée avaient ainsi escroqué plus de 5 millions de dollars. « La condamnation d’aujourd’hui montre que malgré la notoriété ou le succès dans le sport, ou dans tout autre domaine, personne n’est à l’abri de poursuites pénales », a rappelé le procureur Damian Williams.

Glen Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 BOS 69 14 48.4 0.0 66.0 1.4 1.6 3.0 0.4 2.3 0.5 0.9 0.3 4.5 2008-09 BOS 76 22 44.2 40.0 73.0 1.6 2.4 4.0 0.9 3.0 0.7 0.9 0.3 7.0 2009-10 BOS 54 17 43.7 0.0 69.6 1.9 1.9 3.8 0.7 2.4 0.4 1.0 0.3 6.3 2010-11 BOS 78 30 44.8 13.3 73.6 1.3 4.2 5.5 1.2 3.0 1.0 1.1 0.4 11.7 2011-12 ORL 61 23 42.1 14.3 68.3 1.8 3.7 5.4 0.8 1.7 0.7 1.2 0.3 9.3 2012-13 ORL 34 31 44.8 0.0 71.8 1.6 5.6 7.2 2.1 2.6 0.9 1.9 0.6 15.1 2013-14 * All Teams 68 24 45.7 36.4 69.3 1.6 3.6 5.2 1.1 2.3 0.9 1.1 0.4 9.4 2013-14 * ORL 45 30 45.3 40.0 67.5 1.9 4.3 6.3 1.6 2.5 1.0 1.3 0.5 12.1 2013-14 * LAC 23 13 48.1 0.0 78.3 0.9 2.1 3.0 0.3 2.1 0.5 0.7 0.3 4.2 2014-15 LAC 74 12 45.9 0.0 63.2 0.6 1.7 2.3 0.5 1.8 0.6 0.5 0.3 4.0 Total 514 21 44.7 18.2 70.0 1.4 2.9 4.4 0.9 2.4 0.7 1.0 0.3 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.