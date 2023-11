Anthony Davis serre déjà les dents

Brillant face à Portland (30 points, 13 rebonds, 6 passes, 3 contres en 41 minutes) puis face à Memphis (19 points, 11 rebonds, 5 passes et 6 contres en 27 minutes), Anthony Davis a par contre souffert face à Sacramento.

En back-to-back, l’intérieur a semblé au ralenti face aux Kings de Domantas Sabonis, avec 9 points à 3/9 au tir, 9 rebonds, 4 contres et 5 balles perdues en 35 minutes. Habitué des problèmes physiques depuis son arrivée en NBA, Anthony Davis admet cette fois être perturbé par une raideur au niveau de sa hanche gauche.

« Mais j’ai juste mal joué » tente-t-il d’écarter. « Je ne vais pas mettre ça sur le compte de quoi que ce soit … J’ai juste manqué des tirs. J’ai juste joué comme une merde ce soir. C’est aussi simple que ça ».

Même s’il ne veut pas mettre sa performance sur le compte de sa hanche qui grince, Anthony Davis confirme que cette blessure, contractée face au Heat et qui l’avait obligé à rater le match face aux Rockets, le perturbe depuis une dizaine de jours. Et s’il peut la gérer avec des soins en amont, c’est plus délicat lors des back-to-backs.

Pas ménagé par Darvin Ham

« Je continue à m’en occuper tous les jours. Il est évident qu’on n’a pas la possibilité de s’y consacrer vraiment en back-to-back. Mais c’est comme ça. Je mets mon maillot, je joue. Je dois être plus efficace. Évidemment, cela me gênait encore un peu, mais je dois quand même aller sur le terrain et faire mon boulot. »

Surtout que ce n’est pas fini puisque les Lakers sont dans une séquence dense de trois matchs en quatre jours, avec un match à Portland demain soir.

« Nous avons trop de matches qui nous attendent très bientôt, avec de l’avion » rappelle ainsi LeBron James. « Trois matchs en quatre soirs. Nous jouons vendredi. Nous jouons dimanche. Nous avons beaucoup de matches à venir. On apprend de nos erreurs. On apprend de certaines bonnes choses. Mais ensuite, on va de l’avant. »

Anthony Davis assure d’ailleurs qu’il jouera face aux Blazers, alors que Darvin Ham ne l’a pas ménagé.

Alors que les Kings avaient 26 points d’avance (106-80) au tout début du quatrième quart-temps, le coach a ainsi laissé Anthony Davis et les titulaires sur le parquet pour tenter un comeback.

« Je leur ai dit à la pause, à la fin du troisième quart-temps : ‘Nous avons quatre ou cinq minutes pour voir si nous pouvons faire quelque chose sur l’écart, minimiser le déficit' », a détaillé le coach. « Nous avons changé notre défense pour une zone, ce qui a permis de les ralentir un peu, et nous avons été en mesure de mettre des tirs … Les cinq gars qui ont terminé le match pour nous, il faut leur donner une chance de voir ce qu’ils peuvent faire ».