Les Lakers se réveillent trop tard face aux Kings

Comme très souvent, les Lakers entament mal la rencontre, accusant rapidement dix, puis vingt points de retard. Domantas Sabonis est la tour de contrôle des Kings, qui frappent avec efficacité de loin. Et après douze minutes, Los Angeles est déjà dans les cordes (25-38).

Il y a une réponse de LeBron James et sa bande, qui passent un 15-1 en trois minutes. Et comme toujours, quand la star (qui termine en triple-double) est sur le parquet, les Lakers arrivent à résister aux Kings, surtout avec un D’Angelo Russell aussi adroit. Mais Sacramento tient jusqu’à la pause (59-72). Les troupes de Mike Brown enfoncent même le clou en troisième quart-temps (80-104).

Malgré l’écart, Darvin Ham lance ses titulaires au début du dernier quart-temps. Les Lakers, à l’instar du match à Phoenix, montent d’un cran en défense.

Ils volent des ballons et passent un 10-0. Quelques instants après, c’est un 12-2 qui permet de se rapprocher. Néanmoins, les Kings sont solides et les joueurs de Los Angeles trop courts. Victoire logique des Kings, 110-125.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le mode diesel des Lakers. C’était un match typique des Californiens version 2023/24. On commence (trop) doucement et on termine (très) fort. Sauf qu’avec 24 points de retard à combler en douze minutes, les Lakers, même si leur effort collectif est à souligner, partaient de trop loin. Surtout face à une attaque comme celle de Sacramento, qui arrive toujours à trouver le chemin du panier, même dans le dur.

TOPS/FLOPS

✅ Domantas Sabonis. Il a rayonné sans être flashy. L’intérieur a organisé le jeu de son équipe, bien aidé par un De’Aaron Fox en jambes. Il termine avec 29 points à 13/19 au shoot, 16 rebonds, 7 passes et 3 interceptions. Il a dominé les débats à l’intérieur, face à un Anthony Davis peu inspiré.

⛔️ Anthony Davis. La performance du Lituanien brille en effet encore plus quand on la compare avec la star de Los Angeles. Le champion 2020 a fait le travail en défense, avec ses 9 rebonds et 4 contres. En revanche, offensivement, il a été inexistant avec 9 points à 3/9 au shoot et 5 ballons perdus… A-t-il joué blessé ? En tout cas, on n’a pas reconnu le Anthony Davis du match contre Portland par exemple, et face à Sacramento, c’est insuffisant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.