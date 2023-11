Anthony Davis, le pompier de service

Comment s’en sortir sans LeBron James, si essentiel dans la réussite de Los Angeles, et en shootant à seulement 21% réussite à 3-pts, même face à une faible équipe comme Portland ? Les Lakers ont répondu en s’appuyant sur Anthony Davis. L’intérieur a compilé 30 points, 13 rebonds, 6 passes et 3 contres dans cette rencontre.

Surtout, bien secondé par Rui Hachimura puisque LeBron James était au frigo après le coup reçu contre Phoenix, le champion 2020 a marqué 9 points et pris 4 rebonds dans le dernier quart-temps, durant lequel les troupes de Darvin Ham ont arraché leur succès.

« C’est Anthony Davis », résume simplement Austin Reaves pour le Los Angeles Times. « Dès qu’il est sur le parquet, et même si évidemment on ne veut jamais que James soit absent, on a une chance de gagner. Il change le jeu de tellement de manières que les statistiques ne montrent pas. »

Les chiffres permettent néanmoins de voir la différence. Outre son épaisse prestation, la star affiche un +/- largement positif de +17, preuve qu’elle a pesé et qu’elle fut plus que nécessaire dans la victoire californienne.

« Il est clairement un des meilleurs joueurs du monde », déclare ainsi Chauncey Billups pour ESPN. « Parfois, des joueurs comme lui se mettent en marche. Les pénétrations des extérieurs ont fait mal car ils ont réussi à trouver Davis. Il a été bon et a été le meilleur joueur sur le parquet. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 8 37 53.1 42.9 90.2 3.3 8.6 11.9 3.4 3.3 0.9 1.4 3.0 23.1 Total 668 34 51.9 30.0 79.4 2.6 7.8 10.4 2.4 2.4 1.3 2.0 2.3 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.