Sans LeBron James, les Lakers écartent des Blazers accrocheurs

Privés de LeBron James touché au mollet, les Lakers accueillaient des Blazers qui restaient sur deux défaites de suite quand eux voulaient rester parfaits à domicile.

Aux commandes du match quasiment de bout en bout, surtout après un troisième quart convaincant emmené par le duo Anthony Davis – Austin Reaves, Los Angeles s’est fait une petite frayeur en dernier quart-temps mais a fini par tenir son résultat (116-110), pour équilibrer son bilan à cinq victoires pour autant de défaites.

Anthony Davis (30 points, 13 rebonds, 6 passes) et Austin Reaves (18 points, 4 rebonds, 4 passes) ont été les principaux artisans de la victoire, mais ils ont été bien aidés par Rui Hachimura (19 points) et Cam Reddish (18 points, 7 rebonds) qui semble de plus en plus à l’aise dans le collectif des Lakers.

Si les deux équipes se sont longtemps tenues dans un mouchoir de poche en première mi-temps, la troupe californienne est revenue avec d’autres intentions au retour des vestiaires, à l’instar d’Anthony Davis.

Après Anthony Davis, c’est Jerami Grant qui a eu son quart d’heure de folie, inscrivant 15 de ses 23 points dans le quatrième quart-temps pour tenter le comeback. Malheureusement, l’ailier des Blazers était un peu esseulé alors que Shaedon Sharpe (19 points, 7 balles perdues) s’est étiolé en fin de match et que Deandre Ayton (12 points, 7 rebonds) n’a tout simplement pas vu un seul ballon d’attaque…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers toujours parfaits à domicile. Malgré plusieurs absences de marque, dont LeBron James mais aussi Gabe Vincent et Jarred Vanderbilt, les Lakers ont réussi à enchaîner un quatrième succès de suite à la maison, en quatre matchs à la Crypto.com Arena. Après leur « road trip » compliqué (trois défaites en quatre matchs), les Lakers ont bien besoin de ça pour s’accrocher au peloton de la conférence Ouest.

– Un retour en vain pour les Blazers. Repoussés à 11 longueurs avant le début du dernier quart, les Blazers n’ont jamais lâché prise avec un Jerami Grant qui a marqué la moitié des points de son équipe (15 sur 30) dans le quatrième quartt-emps. Malheureusement, plusieurs actions en fin de match, dont une interception de Taurean Prince, ont fait très mal au moral de Portland qui a fini par craquer…

– Un grand écart aux lancers. 37 à 9. C’est le nombre de lancers obtenus par les Lakers et les Blazers respectivement. Un écart abyssal qui tend d’une part à démontrer que Portland a clairement manqué d’agressivité vers le cercle et d’autre part à prouver que les Lakers étaient plutôt en place défensivement, à domicile.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.