Stephen Curry à l’arrêt

Pas de Stephen Curry cette nuit dans la deuxième manche face aux Wolves. Le meneur All-Star était en civil pour assister à la clé de cou de Draymond Green sur Rudy Gobert, puis à la défaite des siens.

Auteur de 38 points en 36 minutes lors de la première opposition, Stephen Curry souffre d’une légère entorse du genou droit, mais la bonne nouvelle, c’est que l’IRM n’a rien révélé de grave. « Même s’il manque un ou deux matches, ce n’est rien d’alarmant » a précisé Steve Kerr. « Ce n’est pas quelque chose sur le long terme, et c’est une bonne nouvelle. »

Brandin Podziemski saisit sa chance

À 35 ans, Stephen Curry avait jusque-là réalisé un début de saison exceptionnel avec déjà six matchs à plus de 30 points dont deux pointes à 41 et 42 points !

« Je considère que c’est une chance pour d’autres joueurs de prendre leur responsabilités au scoring et à la mène », a déclaré Steve Kerr. « Il est bien trop tôt dans la saison pour s’inquiéter de quoi que ce soit, pour regarder le classement ou quoi que ce soit d’autre. Nous sommes en train de nous chercher sur le plan collectif. Nous avons connu de bonnes et de mauvaises soirées en ce début de saison. Il s’agit surtout de continuer à progresser, à apprendre à se connaître. Pour moi, c’est l’occasion pour beaucoup de gars de s’affirmer et de contribuer. »

C’est d’ailleurs ce qu’a fait le rookie Brandin Podziemski, auteur de 23 points, 7 rebonds et 5 passes. C’est le premier Warrior à inscrire plus de 20 points cette saison, si l’on excepte Stephen Curry.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 11 33 48.8 44.6 93.0 0.9 3.7 4.6 3.9 1.6 1.0 3.7 0.2 30.7 Total 893 34 47.5 42.8 90.9 0.7 4.1 4.7 6.5 2.4 1.6 3.2 0.2 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.