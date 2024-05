Une chaîne TV de Dallas censure une critique au vitriol de James Harden

Ce week-end, les Clippers se déplaçaient à Dallas, et il s’agissait de la troisième sortie de James Harden sous ses nouvelles couleurs. À l’arrivée, une défaite de plus pour les Clippers, et au micro, un consultant de la chaîne Bally Sports s’est lâché contre la recrue des Clippers. Voici un extrait de l’édito de Brian Dameris, ancien dirigeant des Mavericks, très remonté contre James Harden. Cela dure deux minutes, et voici juste la conclusion.

« Écoute, James, as-tu déjà eu des amis qui avaient de mauvais colocataires ? Ils se plaignent sans cesse de leurs mauvais colocataires. Du genre : « Ce type est épouvantable ! ». Sauf qu’ils n’ont pas pris conscience qu’ils étaient le mauvais colocataire, qu’ils étaient le problème. Eh bien, James, c’est TOI le problème ! Si cela ne fonctionne pas cette année, dans ce système, avec cette équipe, tu vas encore pointer du doigt tous les autres, puis rentrer chez toi et commencer à te diriger vers une autre équipe. Il ne restera plus personne parce que James, tu n’es pas « The Beard », tu n’es pas le système, tu es le problème ! ».

Cette séquence a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux depuis ce week-end, mais elle n’apparaît plus sur les comptes officiels de Bally Sports.

Un étrange mélange des genres

Pourquoi ? Parce que la chaîne a décidé de la retirer de toutes ses plateformes ! Étrange puisqu’elle est devenue virale, et que le journaliste n’est pas insultant, et dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.

Sports Ilustrated rapporte que le camp Harden n’a même pas contacté la chaîne pour faire pression. Ni la NBA. C’est une décision interne chez Bally Sports, diffuseur officiel des rencontres des Mavericks. On explique que cet édito va à l’encontre « des valeurs » de la chaîne, et qu’il ne « reflète pas la franchise de Dallas ».

Une argument plutôt étrange puisque la chaîne est indépendante, et couvre les rencontres de plusieurs franchises : Atlanta, Charlotte, Cleveland, Dallas, Detroit, Indiana, LA Clippers, Memphis, Miami, Milwaukee, Minnesota, New Orleans, Oklahoma City, Orlando et San Antonio. Soit la moitié des équipes NBA.