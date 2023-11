Luka Doncic en démonstration, les Mavericks humilient les Clippers

Malgré l’arrivée récente de James Harden, les Clippers n’arrivent pas à lancer leur saison. Pour la quatrième fois de suite, la troisième avec « The Beard », les joueurs de Los Angeles, insipides contre les Knicks et les Nets lors de leur déplacement à New York en début de semaine, se sont en effet une nouvelle fois inclinés sans la manière.

Les hommes de Tyronn Lue ont même touché le fond cette nuit à Dallas, où ils ont pris une grosse claque contre des Mavericks déchainés en attaque (144 points à 52% aux tirs), derrière l’élan d’un Luka Doncic grandiose. Le meneur slovène a inscrit 44 points en 32 minutes (17/21 aux tirs, avec 6 rebonds et 6 passes), s’offrant le luxe de se reposer quasiment toute la seconde mi-temps.

Dans son sillage, Kyrie Irving (27 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions) et Derrick Jones Jr. (11 points, 10 rebonds, 3 passes et 3 interceptions) ont également assuré.

L’écart final, réduit grace à un long « garbage time », ne reflète pas le vrai déséquilibre entre les deux formations (jusqu’à +32 dans le troisième quart-temps !). Attaque comme défense, les Clippers n’ont pas affiché un visage cohérent, à l’exception d’un premier quart-temps convaincant. Avec beaucoup d’individualités dans son cinq majeur, le club californien n’affiche pour l’heure aucune cohésion, et a beaucoup, beaucoup de travail à abattre ces prochaines semaines pour lancer sa saison et espérer quelque chose dans cette Conférence Ouest toujours relevée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Clippers, une équipe en chantier. Sans que cela ne soit véritablement une surprise, les Clippers ont galéré en attaque. Ou plutôt, ils ont galéré à développer une attaque cohérente. Le total de la soirée, 126 points, est un trompe-l’œil tant le match a été un supplice pour le club californien, KO dès le retour des vestiaires. Si on jette un oeil rapide aux chiffres : les Clippers n’ont enregistré que 21 passes décisives pour 43 paniers, et le meilleur passeur de la soirée étant… Bones Hyland, avec ses 6 unités. Un constat qui en dit long sur les difficultés actuelles que le quatuor Russell Westbrook – James Harden – Paul George – Kawhi Leonard affiche dans la construction d’une cohésion. La bande de Tyronn Lue doit sans tarder trouver des solutions… Sans compter que le volet défensif est tout aussi inquiétant : les Mavericks ont planté 19 (!) tirs primés. En somme, le collectif des Clippers… n’en est pour l’heure pas un. Le chantier est en cours, et l’horloge tourne vite.

– « Luka Magic » s’en est encore pris à sa victime préférée. S’il dissèque toutes les défenses, Luka Doncic affiche depuis son début de carrière en NBA une propension particulière à détruire celle des Clippers. Sa performance de cette nuit se classe en tout cas très haut dans la hiérarchie de ses cartons contre le club de Los Angeles, qui a pris très cher des mains du magicien slovène : 44 points en 17 tirs marqués (sur 21 tentés), mais aussi 6 rebonds et 6 passes. Pour une seule perte de balle. Une promenade de santé pour le natif de Ljubljana.

