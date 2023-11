Une première aux Clippers à l’instinct pour James Harden

Comment réussir son premier match avec une nouvelle équipe quand on n’a effectué aucune préparation collective et que la saison est déjà commencée depuis trois semaines ? C’est la question qui était posée à James Harden lundi soir à New York. Pour ses débuts avec les Clippers, l’ancien de Houston a donné une réponse simple : à l’instinct.

En 31 minutes avec ses nouveaux coéquipiers, il a fait ce qu’il a pu, rendant une copie convenable avec 17 points à 6/9 au shoot, 6 passes décisives et seulement deux ballons perdus.

« Je me sentais un peu bizarre sur le parquet, n’ayant pas vraiment eu de match de présaison ou l’occasion de participer à un camp d’entraînement complet. Je me suis contenté d’être sur le parquet et j’ai improvisé », livre le MVP 2018 pour ESPN. « J’ai essayé de me fier à mon instinct de basketteur, à ce que j’ai fait ces dernières saisons. J’ai tenté de rendre les choses faciles pour tout le monde. »

Pour sa première, James Harden a été patient, ne forçant pas grand-chose. Il a souvent laissé les clés à Kawhi Leonard et Paul George, qui lui a perdu beaucoup de ballons (4), comme ses coéquipiers globalement (22 au total), un peu désorganisés avec l’arrivée du barbu le plus célèbre de la ligue.

Une dizaines de matches avant de se faire un avis

Mais Tyronn Lue a apprécié le début d’entente entre sa recrue et Ivica Zubac, qui pourrait bien faire des dégâts d’ici quelques matches. « Dans l’ensemble, il a bien orchestré le jeu. Il fait le choix juste, la bonne passe sur le pick-and-roll. Il a été bon. Il va avoir besoin de temps pour se mettre en forme physique, on le sait, mais sa présence s’est ressentie sur le terrain », estime le coach des Clippers.

L’entraîneur annonce également qu’il faudra attendre dix rencontres avant d’avoir une idée précise sur le potentiel de cette équipe. Donc cette première défaite face aux Knicks ne change rien. « Je ne vais pas paniquer dès maintenant », glisse-t-il.

Surtout que les deux stars locales semblent séduites par l’association avec James Harden. « Il a été bon pour un premier match depuis un moment, en impliquant tout le monde sur le pick-and-roll », commente Kawhi Leonard. « Si on parle de talent, c’est une des équipes les plus talentueuses que j’ai connues », poursuit Paul George. « On va y arriver. Ce n’est que le premier match. Il y a du changement, mais c’était fun. »

De son côté, et pour conclure, le triple meilleur marqueur de la ligue voit des « possibilités illimitées » avec ce groupe de Los Angeles. Patience donc.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 9 37 44.1 33.3 92.9 0.6 6.4 7.0 10.0 2.0 1.1 2.9 0.7 22.0 Total 951 35 44.2 36.1 86.0 0.8 4.9 5.6 6.8 2.6 1.5 3.8 0.5 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.