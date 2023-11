À l’usure, les Celtics enchaînent face aux Knicks

Les deux équipes sur une série de victoires avant cette nuit, les Celtics et les Knicks se retrouvaient trois semaines après s’être déjà croisés en ouverture de la saison. Et le résultat est le même, puisque les coéquipiers de Jayson Tatum (35 points, 7 passes, 6 rebonds) ont encore pris la mesure des joueurs de Big Apple (114-98), en réussissant pour ce faire une deuxième mi-temps autoritaire.

Car la première période fut en effet très équilibrée, chaque équipe se rendant coup pour coup dans le jeu. Il a donc fallu attendre le troisième quart-temps pour voir un premier détaché, signé de Boston.

Décidément très complémentaire et parfois comparable à un rouleau-compresseur de chaque côté, le cinq celte a progressivement pris le dessus sur celui de New York, orphelin de RJ Barrett (malade) et guidé par la paire Julius Randle – Jalen Brunson (51 points à deux).

Une fois aux commandes, les Celtics ont ensuite géré leur avance, s’en remettant principalement à Jayson Tatum dans le dernier acte (17 points !) pour boucler leur cinquième victoire en autant de confrontations à la maison.

Les Knicks voient, eux, leur série de trois succès toucher à sa fin, mais ils n’ont pas démérité face à la deuxième meilleure équipe de l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un Jayson Tatum de gala dans le dernier acte. Bien épaulé par Jaylen Brown (22 points, 6 passes, 5 rebonds) et Kristaps Porzingis (21 points, 6 rebonds), « Jay-T » avait gardé le meilleur pour la fin cette nuit. Inscrivant tout simplement 17 de ses 35 points dans le quatrième quart-temps, pour calmer ces Knicks revenus à une possession et qui se prenaient à rêver d’un comeback dans les douze dernières minutes. Toujours très fluide et gracieux en attaque, encore plus quand il est brûlant et en réussite à 3-points, l’ailier All-Star a assuré et assumé son rang de patron des Celtics, ainsi que de candidat au titre de MVP 2024.

– Boston a pris son temps avant de frapper. Malmenés devant leur public, sur seconde chance ou dans l’agressivité, les Celtics ont mis une mi-temps à se mettre en route et laisser les Knicks dans leur rétro. Une mi-temps, la deuxième (62-45), qui les aura vus serrer la vis en défense et s’appuyer sur leur collectif, propulsés par la triplette Tatum/Brown/Porzingis ou les réussites primées de Sam Hauser en sortie de banc. De quoi placer un coup d’accélérateur assassin, dont ne se relèveront jamais les joueurs new-yorkais, trop limités derrière le duo Brunson/Randle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.