Duncan Robinson, symbole de la bonne forme du Heat

La saison passée, il avait dû attendre le tout dernier match de la saison régulière pour atteindre la barre symbolique des 20 points. C’est déjà chose faite cette saison pour Duncan Robinson, auteur d’une belle sortie à 26 points cette nuit sur le parquet des Spurs.

Alors que le Heat était privé de deux titulaires, Tyler Herro (cheville) et Kyle Lowry (repos), sans oublier Caleb Martin (genou), le sniper floridien a bénéficié de sa deuxième titularisation de l’année pour se montrer.

« J’ai essayé d’être agressif de différentes manières, surtout en l’absence de Herro. Il fait tellement pour notre attaque, c’est une opportunité pour moi d’en faire plus et de faire des choses différentes », note le joueur de 29 ans.

Par « choses différentes », il faut entendre « pas seulement du tir à 3-points ». Le spécialiste du tir longue distance (un peu moins de 40% de réussite à 3-points en carrière) a certes encore artillé de loin (4/7 derrière l’arc), en « catch-and-shoot » notamment.

Mais l’arrière, qui sortait d’un vilain 1/10 en la matière face aux Hawks, a aussi fait parler ses qualités (en développement) de dribbleur pour s’ouvrir une voie sur le cercle. Y compris en enrhumant Victor Wembanyama sur un dribble d’hésitation pour prendre la ligne de fond avec sa main gauche.

Résultat : en ne se contentant pas de shooter, Duncan Robinson a inscrit 8 points dans la raquette. Et compilé au total 26 points (8/16), en plus de 5 rebonds et 4 passes.

« Duncan a été très bon ce soir à tous les niveaux, sa capacité à remonter le ballon, sa création, son jeu en mouvement… Et il ne faut pas oublier non plus ce pour quoi il est là, c’est-à-dire (de jouer) au-delà de la ligne des 3-points. Mais il n’est pas uniquement limité à ça. Cela montre à quel point son jeu s’est développé », salue son coach Erik Spoelstra qui a déjà dû utiliser sept cinq majeurs différents depuis le début de saison.

Cette instabilité ne perturbe pas la marche actuelle de son équipe qui vient de signer une cinquième victoire consécutive. Sur cette séquence, Duncan Robinson tourne à 15 points (47% aux tirs), avec 3 rebonds et 3 passes. Et sur l’ensemble de la saison, il a globalement doublé son rendement statistique par rapport à sa dernière saison.

Duncan Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIA 15 11 39.1 28.6 66.7 0.1 1.1 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 3.3 2019-20 MIA 73 30 47.0 44.6 93.1 0.1 3.0 3.2 1.4 2.6 0.5 1.0 0.3 13.5 2020-21 MIA 72 31 43.9 40.8 82.7 0.1 3.4 3.5 1.8 2.5 0.6 1.1 0.3 13.1 2021-22 MIA 79 26 39.9 37.2 83.6 0.3 2.3 2.6 1.6 2.5 0.5 0.8 0.2 10.9 2022-23 MIA 42 17 37.1 32.8 90.6 0.2 1.5 1.6 1.1 1.8 0.3 0.7 0.0 6.4 2023-24 MIA 9 27 44.0 33.3 50.0 0.3 1.9 2.2 2.0 2.2 0.4 1.2 0.0 11.3 Total 290 26 42.9 39.7 86.3 0.2 2.6 2.7 1.5 2.4 0.5 0.9 0.2 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.