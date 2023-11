Kevin Durant piégé par les multiples défenseurs du Thunder

Devin Booker absent, Bradley Beal encore rouillé, Kevin Durant est très souvent esseulé depuis le début de saison. Avec son talent, l’ailier All-Star trouve tout de même toujours des solutions pour marquer des points, et beaucoup de points. Il l’a encore fait contre Oklahoma City, avec 28 unités.

Ce match ne fut pourtant pas facile pour le MVP 2014, très gêné par les défenseurs du Thunder, shootant à seulement 7/18 au tir. On parle au pluriel car Mark Daigneault a envoyé plusieurs joueurs sur la superstar des Suns.

« On a une équipe qui les respecte mais qui les affronte les yeux dans les yeux », annonçait le coach, pour The Oklahoman, en parlant des stars comme Kevin Durant ou LeBron James. « C’est ce que j’aime dans cette équipe. Pour ce match, on ne vient pas pour avoir des autographes. »

Une bataille à mener pour prendre un bon tir

Kevin Durant peut en témoigner. Luguentz Dort lui a collé aux basques toute la partie, mais aussi Jalen Williams, ou encore Aaron Wiggins et Jaylin Williams qui n’étaient jamais loin pour aider si le défenseur était débordé.

Résultat : l’ancien des Nets a dû se battre pour marquer ses points. Même les tirs qu’il a marqués n’étaient pas faciles et très bien contestés. Il n’a pas eu un tir dans un fauteuil de la soirée.

« On essaie d’avoir une équipe qui réfléchit beaucoup et une grande partie de ce travail consiste à faire les bonnes lectures et à décider ou non de faire des prises à deux », livre le coach du Thunder. « Avec un joueur comme Kevin Durant, aussi intelligent et qui a tout vu au fil des années, si on lui oppose toujours la même chose à chaque possession, il va réussi à résoudre le puzzle. Si on reste sur son dos, que les défenses changent, alors on peut le gêner un peu plus. »

Ce travail de sape a fini par payer en dernier quart-temps. Kevin Durant va le conclure avec un vilain 1/7 au shoot, inscrivant 9 points avec 6 lancers-francs. Et ses coéquipiers ne seront guère plus adroits, les Suns ont en effet terminé la partie avec un affreux 2/21 au shoot dans les douze dernières minutes !

Le double MVP des Finals avec les Warriors étouffé, les Suns n’ont plus de solution. Par conséquent, le Thunder peut finir fort en gagnant largement ce dernier acte 31-13 et donc le match.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 9 37 50.8 40.5 83.1 0.6 6.3 6.9 4.7 1.7 0.9 4.2 1.1 30.2 Total 995 37 49.9 38.5 88.5 0.7 6.4 7.1 4.3 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.