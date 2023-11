Le MVP de la nuit | Tyrese Maxey dédie ses 50 points à Kelly Oubre Jr.

Tyrese Maxey est toujours motivé à l’idée de défier les meilleurs meneurs de la ligue, et la présence de Tyrese Haliburton, drafté en 2020 comme lui, dans le camp d’en face représentait déjà une grosse source de motivation. Mais la détermination du meneur du Sixers a également été décuplée par par le coup du sort qui frappe son nouveau coéquipier, Kelly Oubre Jr. La veille de ce match face à Indiana, l’ailier a été fauché par une voiture, coupant l’élan de son bon début de saison sous ses nouvelles couleurs.

Pour lui rendre hommage, Tyrese Maxey s’est donc défoulé sur les pauvres Pacers. Résultat des courses ? 50 points ! Aux côtés de Joel Embiid (37 points), il a donc été le grand artisan de la victoire 137-126 des siens, accompagnant sa prestation à 20/32 au tir par 7 rebonds, 5 passes décisives… et 3 contres !

Forcément, ses premiers mots après la rencontre ont été à l’attention de Kelly Oubre Jr. à qui il a dédié sa performance et la victoire de Philadelphie.

« On ne pense qu’à Kelly Oubre », a-t-il déclaré après la rencontre. « Nous prions pour lui. J’aime mon pote. Je le connais à peine, mais je l’aime. J’espère qu’il se remettra vite ».

Un vestiaire uni comme jamais

Tyrese Maxey a semblé marcher sur l’eau par séquences, comme porté par une force surnaturelle, symbolisée par son dernier panier du match, un 3-points déclenché du centre-ville face à Buddy Hield qui a fait exploser de joie le Wells Fargo Center. C’est Joel Embiid qui lui a confié le ballon en tête de raquette en lui posant un écran ensuite, afin de le voir à nouveau à l’œuvre, pour qu’il puisse atteindre la barre symbolique des 50 points.

« Plus que moi, Joel voulait que j’obtienne 50 points », a poursuivi Tyrese Maxey. « Quand il m’a donné le ballon, il m’a dit : « Tu vas prendre ce tir ». C’est pourquoi j’apprécie mes coéquipiers, mes entraîneurs et les fans. C’était une belle soirée et nous avons gagné, c’est ce qui compte le plus ».

Après un très bon début de saison, c’est comme si ce malheureux accident qui a touché Kelly Oubre Jr avait encore plus uni le groupe. Le premier réflexe de l’équipe a d’ailleurs été de contacter l’ailier par FaceTime puis de lui envoyer une vidéo où tous les joueurs fêtaient la victoire en son honneur.

« Sur le match d’aujourd’hui. Je suis sûr que Tyrese pensait à lui, et c’est ce à quoi on pensait tous. On veut juste qu’il prenne son temps, qu’il se soigne, et qu’il sache qu’on est derrière lui. On a besoin de lui parce qu’il est très important pour nous. Il nous a manqué ce soir, mais il faut qu’il prenne son temps », a confié Joel Embiid.

La performance de Tyrese Maxey a également été provoquée par la résistance des Pacers, qui ont tenu bon durant tout le match et pointaient encore à -5 à l’entrée du « money-time » (116-111), jusqu’à ce que Tyrese Maxey ne siffle la fin de la récré avec quatre paniers de folie…

« Nous jouons ensemble et nous nous faisons confiance », a ajouté le MVP en titre. « On peut croire qu’on n’a pas défendu ce soir, mais Indiana joue tellement vite, c’est incroyable ce rythme ! Ils vont donc beaucoup scorer, mais nous nous sommes battus. Nous avons un peu baissé notre garde, mais Tyrese nous a aidés à conclure ».

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 8 38 48.0 39.3 92.5 0.6 4.6 5.3 7.5 1.9 1.1 1.0 0.8 25.9 Total 204 29 47.9 41.2 86.3 0.3 2.4 2.8 3.5 1.9 0.7 1.1 0.3 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.