Taylor Jenkins mis à l’amende après son coup de colère contre les arbitres

On pouvait s’en douter, mais la NBA a décidé de sanctionner Taylor Jenkins pour sa colère contre l’arbitrage, en sortie de défaite face au Jazz. Il devra donc s’acquitter d’une amende de 25 000 dollars.

Derniers de la conférence Ouest (1-8), les Grizzlies avaient vu Jaren Jackson Jr. se faire exclure contre Utah il y a deux jours et leur coach n’avait pas, mais alors pas du tout apprécié cette décision…

« C’est l’un des pires matchs, en termes d’arbitrage, que j’ai jamais vu. Enregistrez ça, je m’en moque. C’était affreux. Jaren Jackson Jr. joue 23 minutes et il est dans la raquette toute la soirée. C’est l’un des joueurs les plus professionnels de la ligue et il prend une double technique. L’excuse que je reçois, c’est qu’il chargeait un arbitre. Ça s’appelle la désescalade. Jaren Jackson Jr. est l’un des gars le plus professionnels de cette ligue et, si vous revoyez la séquence, il y a deux possessions consécutives où il subit des fautes sous le panier, et il ne reçoit aucun lancer-franc. Il mérite ces fautes », déclarait alors Taylor Jenkins, qui ne s’était pas arrêté là pour autant. « 29 lancers-francs à 13… Je ne suis pas ce genre de coach [à se plaindre en permanence de l’arbitrage], vous pouvez reprendre mes déclarations dans le passé, je n’ai fait ça qu’une fois auparavant. Mais notre équipe se met le cul par terre, se bat en se mettant le cul par terre et c’est comme ça que ça se passe ? »