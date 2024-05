Maxi Kleber retourne à l’infirmerie

Voilà bientôt deux semaines, depuis le match entre Dallas et Chicago, que Maxi Kleber doit composer avec une blessure à l’orteil. Après avoir tenté un retour mercredi face à Toronto, l’intérieur allemand et le staff des Mavericks ont dû se rendre à l’évidence : le joueur n’est pas encore prêt à évoluer à ce niveau de compétition.

À ce titre, Jason Kidd a précisé hier que son intérieur, laissé au repos face aux Clippers vendredi, allait retourner à l’infirmerie pour continuer de se soigner dans l’optique de revenir à 100%, cette fois.

« Il a essayé de jouer malgré sa blessure, mais elle le gênait encore, donc nous allons lui donner du temps pour guérir. Il sera réévalué dans deux semaines », a confié le coach texan, alors que Dallas se prépare à un « road trip » de quatre matchs qui débute ce soir à New Orleans.

Déjà après la rencontre perdue face aux Raptors, Jason Kidd avait évoqué la difficulté pour Maxi Kleber de retrouver son meilleur niveau, même s’il ne s’agissait que d’un match de reprise. Surtout que l’Allemand doit retrouver ses marques au sein d’une raquette qui a beaucoup changé, et alors qu’il n’a pu disputer que 37 matchs la saison dernière, déjà à cause de blessures. Mais pour son coach, c’est avant tout une question physique.

« Ça commence par sa santé. Il faut qu’il soit en bonne santé », avait-il ainsi rappelé. « C’était son premier match de reprise, et même si nous aimerions qu’il soit directement à un haut niveau en revenant de sa blessure, nous avons juste essayé de le remettre dans le bain. Je ne sais pas s’il avait mal ou non, mais il faut d’abord être en bonne santé avant de pouvoir jouer à n’importe quel niveau. J’espère qu’on parviendra à le remettre sur pied et qu’il atteindra le niveau auquel nous pensons tous qu’il peut jouer ».

Maxi Kleber Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DAL 72 17 48.9 31.3 74.6 1.0 2.3 3.3 0.7 1.6 0.4 0.4 0.7 5.4 2018-19 DAL 71 21 45.3 35.3 78.4 1.3 3.4 4.6 1.0 2.0 0.5 0.8 1.1 6.8 2019-20 DAL 74 26 46.1 37.3 84.9 1.5 3.7 5.2 1.2 2.4 0.3 0.8 1.1 9.1 2020-21 DAL 50 27 42.2 41.0 91.9 0.9 4.3 5.2 1.4 2.1 0.5 0.6 0.7 7.1 2021-22 DAL 59 25 39.8 32.5 70.8 1.2 4.8 5.9 1.2 2.3 0.5 0.8 1.0 7.0 2022-23 DAL 37 25 45.6 34.8 71.1 0.8 2.8 3.7 1.4 2.3 0.3 0.7 0.8 6.0 2023-24 DAL 43 20 43.2 34.8 70.2 0.7 2.6 3.3 1.6 1.8 0.4 0.7 0.7 4.4 Total 406 23 44.6 35.7 77.7 1.1 3.4 4.5 1.2 2.1 0.4 0.7 0.9 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.