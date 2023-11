Joel Embiid ne s’est pas fait des amis à Detroit…

Quand un match est plié, il est de coutume de ne pas jouer la dernière possession. Inutile d’aller dunker ou d’aller au lay-up, ou de prendre un tir à 3-points. Sauf quand on s’appelle Joel Embiid. La nuit dernière, alors que les Sixers avaient validé leur victoire à Detroit, le MVP 2023 a décidé de prendre un 3-points au buzzer. Et il l’a mis !

Sauf que les arbitres l’ont annulé car pris après la sirène. Pire, les joueurs des Pistons et les fans s’en sont pris au pivot des Sixers pour ce manque de fair-play. Mais Embiid n’en démord pas, ce tir était intentionnel car le point-average compte dans un tournoi !

Le point-average en tête ?

« La seule chose que je constate, c’est que les gens tentent de s’en prendre à moi parce qu’ils ne connaissaient pas les règles », a déclaré Embiid à propos des règles du In-season Tournament. « Quand il s’agit du tournoi, les points comptent. J’aurais aimé que ce tir compte – et je ne savais pas qu’ils essayaient de s’en prendre à moi. »

Pour Embiid, ce tournoi est un défi de plus, et lui et ses coéquipiers l’acceptent volontiers. Voilà pourquoi Embiid prévient qu’il jouera chaque rencontre jusqu’à la dernière seconde.

« J’imagine que c’est une règle implicite… J’imagine qu’au basket, on n’est pas censé shooter quand on mène au score… » ironise-t-il. « Je suis comme l’adversaire. Ils étaient menés de 17 points. Ils n’ont pas baissé les bras. Ils ont marqué des points. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 7 34 53.0 40.0 84.4 2.3 8.6 10.9 5.9 2.4 0.7 3.7 2.3 31.7 Total 401 32 50.1 33.8 82.0 2.2 8.9 11.2 3.5 3.1 0.9 3.4 1.7 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.