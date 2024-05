Paul George perdu dans le jeu des Clippers « new look »

Trois matches, trois défaites pour les Clippers version James Harden, et cette nuit, à Dallas, l’équipe a compté jusqu’à 32 points de retard ! À l’arrivée, une défaite de plus, avec une défense toujours aussi absente (144 points encaissés), et une attaque qui tousse. Difficile de trouver des automatismes en une semaine, et Jason Kidd monte au créneau pour défendre le « Fab Four » de Los Angeles.

« Ils sont talentueux. Ils sont très bien coachés. Ty est l’un des meilleurs coaches de la NBA » assure Jason Kidd. « À chaque fois qu’il y a un échange, il y a une période d’ajustement. Mais quand on parle de MVP et de All-Stars et de leur attaque, ils ont tout ce qu’il faut et ils savent tous comment jouer. Ce n’est qu’une question de temps avant que le déclic ne se produise. »

Paul George effacé

On a d’ailleurs cru que le déclic avait eu lieu en début de match avec un tandem Harden-Leonard qui combinait bien. Mais la défense s’est très vite adaptée, et le duo Doncic-Irving a pu développer du jeu rapide pour renverser le cours du match. Le plus inquiétant, sur cette rencontre, c’est le rôle de Paul George.

Pour la première fois, depuis son arrivée aux Clippers, « PG13 » n’a pas inscrit le moindre point en première mi-temps ! Il termine avec 8 points seulement, et semble perdu dans ce nouveau cinq.

« Paul George avait réalisé un excellent début de saison. Nous voulons nous assurer qu’il reste dans le rythme du jeu et qu’il ne se perde pas » confie Tyronn Lue. « C’est mon travail de m’assurer que nous appelons des systèmes pour lui. En sortie de temps-mort, s’il n’a pas touché le ballon depuis un moment, nous devons essayer de le trouver et de le maintenir dans le rythme. »

On pouvait s’attendre à ce qu’il défende sur Luka Doncic, mais Tyronn Lue n’a pas fait appel à lui. Depuis l’arrivée de James Harden, Paul George a vu sa moyenne de points être divisée par deux, et il affiche des pourcentages catastrophiques : 28% aux tirs, dont 17% à 3-points. C’est une question de rythme, comme l’explique Tyronn Lue.

Qui sera le « glue guy » de ce groupe ?

« C’est mon travail de m’assurer que tout le monde est impliqué dans le jeu » poursuit Tyronn Lue à propos de Paul George. « Aucun des gars n’est égoïste. Aucun de ces gars ne fait des choses qui ne sont pas nécessaires, ce qui rendrait les choses difficiles. Nous devons juste nous assurer de jouer sur la longueur du match, et que nous le jouons comme il faut. C’est mon travail de m’assurer que tout le monde reste engagé ».

Qu’en pense Paul George ? L’intéressé explique qu’il veut être le « glue guy » de l’équipe, mais il en perd son agressivité. « Je me suis dit que j’allais économiser de l’énergie pour la défense, mais une fois de plus, ça n’a pas fonctionné. J’ai laissé tomber l’équipe avec cette approche, mais cela ne se reproduira plus. Mon état d’esprit sera toujours concentré sur l’attaque ».

Kawhi Leonard prend exemple sur les Mavericks, où Luka Doncic et Kyrie Irving ont mis du temps pour apprendre à jouer ensemble.

« Nous avons quatre gars sur le terrain qui ont l’habitude d’avoir un ballon, de trouver du rythme simplement en le touchant », rappelle ainsi Kawhi Leonard. « On peut le voir, on l’a vu avec Luka et Kyrie [Irving] l’année dernière. Ils essayaient de se trouver. Je le répète, plus on joue ensemble, plus on commence à comprendre ce que chacun peut apporter et ce que chacun souhaite. »

James Harden pas en forme

Tout part évidemment de James Harden, le dernier arrivé. Après la rencontre, l’ancien MVP rappelle que la situation (qu’il a créée) l’a placé dans des conditions compliquées. « Je n’ai pas eu de training camp. Je n’ai pas eu de présaison. Tout va trop vite pour moi. J’ai besoin d’une fenêtre de dix matches pour voir où j’en suis. »

James Harden explique qu’il n’est pas en forme, et pourtant Tyronn Lue le met dans le cinq de départ, et lui donne 30 minutes de temps de jeu. Il y a de quoi être perturbé, même quand on s’appelle Paul George.

« J’ai l’impression qu’il faut apprendre à s’adapter », a déclaré Paul George. « Ce n’est pas une question de s’apprécier ou pas, c’est juste qu’il essaie lui aussi. On essaie tous de faire en sorte que ça marche. Je suis là pour essayer d’apprendre sur le tas, de comprendre à la volée, comme nous tous. Je fais ce que T-Lue voit sur le terrain et, encore une fois, à un moment donné, ça va marcher et personne ne parlera plus des rotations, des gars sur le terrain et de l’effectif… ».