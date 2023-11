Le MVP de la nuit | Luka Doncic s’amuse avec les Clippers

On l’avait quitté début septembre agacé et agaçant sous les couleurs de la Slovénie, et voilà que Luka Doncic n’est pas loin de jouer le meilleur basket de sa carrière en NBA !

À la tête de Mavericks en grande forme (7 victoires – 2 défaites), Luka Doncic a profité de la venue des Clippers pour livrer un chef d’œuvre : 44 points à 17 sur 21 aux tirs en 32 minutes, avec 6 passes, 6 rebonds et seulement une balle perdue. Son 6 sur 9 à 3-points est le signe d’une bonne sélection aux tirs, mais aussi d’une défense bien trop laxiste.

Pourtant, dans le passé, Luka Doncic a déjà fait des misères aux Clippers avec des 3-points hyper lointains, parfois décisifs. Mais les Clippers l’ont laissé dégainé à 8 ou 9 mètres, et quand on est bien dans son basket, ça fait mouche ! De sa prestation, on retiendra que Tyronn Lue a tout essayé, en vain, pour le freiner. James Harden s’est fait ridiculiser. Terance Mann n’a pas fait mieux. PJ Tucker s’est fait enrhumer. On a même vu Moussa Diabata s’occuper du Slovène.

Le maître du rythme

Mais il n’y avait rien à faire car « Magic » Luka était le maître du tempo, et il a pu aller, sans trop de difficultés, à ses « spots » préférés pour planter ses fadeaways sur une jambe, ou attirer toute la défense pour mieux ressortir à l’opposé. Une vraie démonstration. « Luka a donné le ton, et les autres ont suivi » résume Jason Kidd.

Ce qui est intéressant, c’est la complicité grandissante entre Luka Doncic et Kyrie Irving. Ils ne se marchent plus sur les pieds, et même s’ils ont tendance à briller chacun leur tour, il est évident que la hiérarchie est mieux définie. Preuve de cette complicité, cet entre-deux où les deux, d’un regard, se comprennent, et Kyrie Irving dévie la balle pour Luka Doncic dans l’espace libre pour un panier facile. Les deux en sourient, et c’est le signe que les superstars des Mavericks sont bien dans leur tête.

« Comme dans le basket FIBA, Luka accélère davantage le jeu, et Kyrie est capable de sortir sur le jeu de transition et d’être agressif plus tôt » note Tyronn Lue. « Cela améliore leur équipe, et ils sont plus difficiles à battre. Surtout quand on n’est pas capable de les défendre sur demi-terrain pendant tout le match. »

Mais Luka Doncic insiste, les Mavericks, ce n’est pas que lui et Kyrie Irving. Dallas n’en serait pas à 7 victoires en 9 matches sans un vrai collectif. « Je continue de le répéter, il n’y a pas que nous deux. Il y a des stops en défense et tout le monde contribue. Ce n’est pas que nous deux. Tout le monde nous aide. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 8 37 48.3 38.8 77.3 0.8 8.5 9.3 8.8 2.3 1.4 4.9 0.6 31.5 Total 338 34 46.6 34.0 73.9 1.0 7.6 8.6 8.0 2.3 1.1 4.0 0.4 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.