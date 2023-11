Déjà une « Lively dépendance » à Dallas ?

Il n’y qu’à voir la palette de tirs de Pascal Siakam pour se rendre compte du chantier réalisé par le joueur des Raptors. Face aux Mavs, le Camerounais a inscrit 31 points (15/25), avec un seul lancer-franc inscrit et pas le moindre panier à 3-points (0/5). C’est dire l’efficacité intérieure… ainsi que le faible niveau de dissuasion en face.

« Il faut féliciter Toronto. Ils ont été agressifs. Ils ont pénétré, ils ont dominé au niveau du cercle, on doit mieux faire », lâche Jason Kidd à l’issue de la rencontre. Selon Kyrie Irving, son coach a trouvé « softs » les Texans dans la raquette.

Une révélation chez les rookies

Et l’absence de Dereck Lively II, malade ce soir-là, a beaucoup joué dans les 72 points marqués par les Canadiens dans la peinture, là où Luka Doncic et les siens en ont inscrits 40. Le rookie est le seul joueur de plus sept pieds (2m16) dans l’effectif.



« Il nous a beaucoup manqué. Il n’y avait personne dans la raquette ce soir, cela montre à quel point il est important pour nous. Mais l’état d’esprit est que le suivant doit prendre le relais. On n’a pas fait du bon travail en périphérie ou en protégeant la raquette et le cercle », juge Jason Kidd, en ciblant Dwight Powell, Maxi Kleber et Richaun Holmes, les forces intérieures en présence qui n’ont pas énormément pesé.

Titulaire dès le deuxième match de la saison, le 12e choix de la dernière Draft semble déjà s’être installé comme la tour de contrôle intérieure de Dallas. Meilleur contreur de l’équipe avec un contre tout pile de moyenne, Dereck Lively II s’impose comme une force dissuasive importante.

« On dépend de Lively »

« On n’avait pas besoin de ce match pour montrer qu’on dépend de Lively. Il sait à quel point il est important au coeur de la raquette, à quel point il couvre beaucoup de nos erreurs et nous donne des opportunités de seconde chance », énumère Kyrie Irving sans vouloir que les Mavs se cherchent une excuse avec son absence, qui a imposé de jouer davantage en « small ball ».

« Les gars jouent des rôles différents, des positions différentes. Nous ne pouvons pas nous trouver d’excuses, c’est ce qui a été mis en avant ce soir. On doit être meilleurs quand on est sur le terrain. C’est une question de volonté et on doit être meilleurs mentalement dans ce domaine », poursuit le meneur dont le pivot reste incertain pour le match de ce soir, face aux Clippers.

Kyrie Irving espère en attendant que ses coéquipiers et lui prendront les choses en main, tout en appréciant « la maturité d’être capable d’être dans ce vestiaire et d’être honnête sur ce qu’on a fait. On a été softs à l’intérieur, dans la raquette. Quand votre entraîneur vous traite ainsi, il faut le prendre personnellement et le prendre comme un défi. Une fois qu’on aura visionné les vidéos, cela aura plus de sens. »