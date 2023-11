En l’absence de Jamal Murray, les Nuggets ont besoin de la régularité de Michael Porter Jr.

Après avoir alterné le bon et le moins bon sur les cinq premiers matchs de la saison, avec 11 points de moyenne à 40% de réussite dont 31% de loin, Michael Porter Jr. a profité des quatre matchs consécutifs à domicile (Dallas, Chicago, New Orleans, Golden State) pour doubler sa moyenne (22.5 points) et gonfler son adresse (51%, 44%).

Lors du dernier match face aux Warriors, Mike Malone l’a ainsi utilisé avec les remplaçants lorsque Nikola Jokic se reposait, et c’est durant une de ces séquences, au début du quatrième quart-temps, que les Nuggets ont signé un 16-6 pour reprendre le contrôle du match. Avec Michael Porter Jr. comme moteur de ce « run ».

Mike Malone fixe ses attentes

« 8 rebonds, 17 points, 2 contres » notait Mike Malone en conférence de presse. « Ça devrait être la norme pour Michael Porter. On ne devrait plus être surpris. On attend ça de lui tous les soirs. »

Surtout en l’absence de Jamal Murray, sur la touche sans doute jusqu’à la fin du mois de novembre.

« Je dois être performant chaque soir » admet Michael Porter Jr, encore trop souvent dépendant de son adresse extérieure. « Si mes 3-points ne rentrent pas, je dois aller sur la ligne (des lancers-francs). Je dois aller chercher les rebonds. Je dois aller chercher des points faciles. Et quand mes 3-points rentrent, c’est comme ça que je réussis des gros matchs. Mais je dois être productif chaque soir au rebond, et marquer de différentes façons. »

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.2 2.1 0.7 1.3 0.9 19.1 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.1 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 9 29 45.8 37.5 90.9 2.0 6.0 8.0 2.0 2.2 0.4 0.8 0.9 16.0 Total 196 26 50.4 41.5 80.1 1.3 4.7 6.0 1.1 1.9 0.6 1.1 0.6 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.