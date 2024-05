Chauncey Billups espère que le temps permettra de réconcilier les Blazers et Damian Lillard

S’il faudra attendre le 1er février 2024 pour revoir Damian Lillard au Moda Center, en revanche, dès le 26 novembre, le meneur All-Star retrouvera ses anciens coéquipiers. Ce sera à Milwaukee, en « prime time » (21h30 heure française), et ces premières retrouvailles seront forcément particulières. Pour Chauncey Billups, le temps aidera à réconcilier les deux parties.

« Tôt ou tard, il y aura des discussions », estime Chauncey Billups dans les colonnes Yahoo Sports. « L’émotion se dissipera et cela se guérira tout seul. J’y crois vraiment. Au final, ce que Dame a réalisé pour la franchise n’avait jamais été fait auparavant. Il sera considéré comme le plus grand. Et ce que cette franchise a fait pour Dame est incroyable. Ils ont entretenu une relation réciproque incroyable pendant toute la durée. »

Quel accueil pour Damian Lillard ?

Le nouveau meneur des Bucks n’est pas la première superstar à quitter ce qu’on pensait être sa franchise de toujours. LeBron James, Kevin Durant ou encore Russell Westbrook ont vécu des divorces compliqués, et pour les deux premiers, le « retour au pays » avait été houleux. Qu’en sera-t-il pour Damian Lillard, dont les envies de départ ne seraient liées qu’à un différend avec la direction ? Tout du moins à leur manque d’ambition.

Pour sa part, Chauncey Billups a toujours souhaité resté en dehors de tout ça. Son rôle est technique, et il estimait qu’il n’avait pas à se mêler de ces divergences.

« Je ne m’occupais pas du quotidien. Ce n’est pas mon travail, même si c’est évident que cela a un impact sur mon travail » reconnaît le coach de Portland, qui faisait confiance à ses dirigeants.

Une amitié qui dure

Au final, ce sera un transfert à Milwaukee. Un soulagement puisque que lui et ses joueurs subissaient la situation.

« On le ressentait tous au quotidien », témoigne Chauncey Billups. « C’est quelque chose qui transpire tous les jours. On ne peut pas le fuir. Vous ne pouvez pas l’ignorer. On essaie d’y consacrer le moins de temps possible, en sachant qu’il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire pour y remédier, et on continue à avancer. »

Au final, entre lui et Damian Lillard, rien n’a changé, et ils sont toujours en contact. « Je savais déjà que même si cela arrivait, cela ne changerait rien à notre relation, à notre amitié. Nous parlons de choses très personnelles, nous parlons parfois de basket. Et nous avons parlé plusieurs fois depuis que c’est fini. Je suis content pour lui ».

Ne reste plus qu’à attendre le 1er février 2024 lorsque Damian Lillard retrouvera son ancien public. L’émotion sera forcément au rendez-vous, et on verra si les fans des Blazers lui auront pardonné ce départ.