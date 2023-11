Diminués et dominés, LeBron James et les Lakers dans le brouillard

Cinq matches, cinq défaites. Tel est le bilan des Lakers à l’extérieur depuis le début de saison. Et comme ils sont actuellement en « road trip », les revers s’accumulent alors que LeBron James et sa bande affichent désormais trois défaites d’affilée. Le dernier à Houston est sans doute le plus décevant.

Car contrairement aux matches à Orlando et Miami, Los Angeles est clairement passé à côté de sa rencontre. Face à une équipe qui, comme le Magic, a réalisé un match parfait ou presque, cela donne une défaite lourde mais logique (128-94).

LeBron James ne peut pas tirer de conclusion

Pourtant, malgré cette mauvaise passe, le temps de l’analyse n’est visiblement pas venu côté californien. « Je n’ai pas d’évaluation à faire », a lâché LeBron James après la rencontre pour ESPN.

Pour justifier ce début de saison qui patine (3 victoires en 8 matches), les Lakers insistent sur les absences. Anthony Davis, blessé contre le Heat, n’était pas là dans le Texas, tout comme Jaxson Hayes, Jarred Vanderbilt et Jalen Hood-Schifino, sans oublier Gabe Vincent, bloqué à l’infirmerie pour plusieurs jours.

« On ne peut pas construire de cohésion si l’équipe n’est pas au complet. C’est aussi simple que ça. On est diminué à cause des blessures », poursuit LeBron James. « On jongle avec les circonstances, avec des joueurs absents », explique Darvin Ham, qui va dans le même sens que sa star. « Mais après, personne ne sera désolé pour nous, surtout quand on est les Lakers. »

Pas une excuse, mais une explication importante

Les blessures n’aident pas évidemment, mais les problèmes des Lakers vont plus loin que simplement le manque de certains joueurs. Offensivement, l’équipe se cherche et c’est très brouillon, avec beaucoup de phases de un-contre-un. Défensivement, c’est aussi très moyen.

Si bien que Los Angeles a pris la mauvaise habitude de très mal commencer les rencontres. Un chiffre le résume à merveille : les Lakers ont été dominés de 74 points dans les premiers quart-temps depuis le début de saison !

« On a besoin de se détendre et de trouver le point d’ancrage qui nous permettra d’aller dans le bon sens », estime D’Angelo Russell. « Être en bonne santé, c’est la première chose. La deuxième, c’est de jouer les uns pour les autres. Ça démarre là : avoir la mentalité de jouer pour les autres, de rendre la vie facile à ses coéquipiers. »

Rui Hachimura, très bon à Houston, juge que « chaque jour, on a une équipe différente, avec des joueurs qui changent. C’est comme si on avait des transferts tous les jours« .

Le retour des blessés va-t-il régler tous les problèmes à Los Angeles ? C’est ce que les joueurs espèrent. « On ne veut pas s’en servir comme d’une excuse, mais plus comme quelque chose qu’il faut garder à l’esprit. Les choses seraient différentes avec eux, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça », conclut Taurean Prince.