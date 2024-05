Kevin Knox revient pour un an à Detroit

Revoilà Kevin Knox à Detroit. Comme indiqué par The Athletic, l’ailier de 24 ans s’engage pour un an chez les Pistons, où il avait disputé 42 matchs la saison dernière (pour 5.6 points et 2.6 rebonds de moyenne), avant d’être transféré à Portland.

Libéré par les Blazers quelques jours avant le début de cette nouvelle campagne, le 9e choix de la Draft 2018 vient ainsi compléter la rotation de la franchise du Michigan à l’aile, actuellement orpheline de Bojan Bogdanovic, Joe Harris ou encore Isaiah Livers.

Kevin Knox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 75 29 37.0 34.3 71.7 0.8 3.7 4.5 1.1 2.3 0.6 1.5 0.3 12.8 2019-20 NYK 65 18 35.9 32.7 65.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.6 0.4 0.7 0.4 6.5 2020-21 NYK 42 11 39.2 39.3 80.0 0.2 1.2 1.5 0.5 0.9 0.3 0.4 0.1 3.9 2021-22 * All Teams 30 7 36.5 27.8 72.7 0.5 1.0 1.5 0.3 0.6 0.1 0.2 0.1 3.1 2021-22 * ATL 17 7 35.6 19.2 75.0 0.4 0.9 1.3 0.4 0.8 0.1 0.1 0.1 2.7 2021-22 * NYK 13 9 37.5 35.7 70.0 0.6 1.1 1.7 0.2 0.4 0.2 0.4 0.1 3.6 2022-23 * All Teams 63 15 45.8 34.9 76.7 0.5 2.3 2.8 0.5 1.5 0.4 0.8 0.2 6.6 2022-23 * DET 42 14 46.9 37.1 78.8 0.5 2.1 2.6 0.4 1.8 0.3 0.8 0.3 5.6 2022-23 * POR 21 17 44.4 31.4 74.1 0.7 2.6 3.3 0.9 1.0 0.5 0.9 0.0 8.5 2023-24 DET 31 18 46.2 33.0 90.9 0.6 1.8 2.4 0.7 1.6 0.4 0.7 0.2 7.2 Total 306 18 39.2 34.1 72.3 0.5 2.3 2.9 0.8 1.6 0.4 0.8 0.3 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.