Le pivot Giannis Antetokounmpo finit les Nets

Khris Middleton lui a passé le ballon sur le « roll » pour qu’il glisse le cuir dans le cercle et redonne deux points d’avance aux Bucks (125-123). Quelques possessions plus tard, le Grec a contré Cam Thomas sous le cercle pour empêcher les Nets de revenir à un petit point (126-123) dans les dernières secondes de la partie.

Deux séquences de « pur pivot » pour Giannis Antetokounmpo, alors que Brook Lopez était de son côté sur le banc dans ce « money time » de la rencontre à Brooklyn.

« Je n’ai pas pensé que j’étais le pivot, j’essayais juste de jouer au basket » répond le « Greek Freak ». « J’ai eu de la chance d’être au bon endroit en fin de match et de faire ces contres. Offensivement, on a ralenti les choses, en donnant le ballon à nos deux meilleurs joueurs, Dame (Lillard) et Khris (Middleton) pour les laisser faire leur truc, se créer un shoot ou créer quelque chose pour nous. C’était énorme de la part de Coach Griff. »

Adrian Griffin, le nouveau coach des Bucks, s’est ainsi adapté au « small ball » des Nets en sortant Brook Lopez face à des Nets, toujours privés de Nic Claxton, qui jouaient au large avec Cam Thomas, Mikal Bridges, Dorian Finney-Smith, Ben Simmons et Royce O’Neale. Un groupe sans réel intérieur, donc.

Des joueurs réclament un retour à l’ancienne défense

« Ils ont fait du bon travail pour mélanger les combinaisons » admettait Jae Crowder. « Ils ont souvent joué petit, ils ont essayé de contrer ce qu’on faisait avec Brook (Lopez) mais je pense qu’on a fait du bon boulot avec Giannis pour protéger le cercle sur la fin, mais aussi pour prendre les rebonds défensifs et aller au cercle en attaque. »

Avec ce succès (129-125), les Bucks reviennent à 4 victoires pour 2 défaites, pour se placer à la 3e place de l’Est.

Les soucis défensifs de l’équipe ne sont pas encore totalement réglés, alors que Milwaukee affiche la 24e défense du début de saison (116.7 points encaissés sur 100 possessions) mais Adrian Griffin a tout de même mis de l’eau dans son vin en simplifiant ses systèmes défensifs, Brook Lopez retrouvant son « drop coverage » face à des pivots traditionnels ou lorsqu’il y a des non-shooteurs en face, alors que Giannis Antetokounmpo est utilisé comme pivot lorsque les adversaires utilisent des groupes qui cherchent les shoots à 3-points.

« Parfois, en tant qu’entraîneurs, nous sommes trop intelligents pour être heureux » expliquait-il récemment. « Quelques joueurs sont venus me voir – je ne dirais pas qui – ils voulaient que Brook recule davantage sur le drop. J’ai été assez intelligent pour les écouter et ça a payé. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.