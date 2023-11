Anthony Davis touché à la hanche

Il a essayé, mais c’était trop pour lui. Anthony Davis s’est en effet blessé à la hanche gauche durant le deuxième quart-temps à Miami. Sur un « spin move », il a ressenti une gêne. L’intérieur des Lakers est resté sur le parquet quelques possessions, avant de sortir à deux minutes de la mi-temps.

Après la pause, le All-Star était de retour. Pour deux minutes seulement, avant de rejoindre les vestiaires. Darvin Ham allait-il le mettre définitivement au frigo ? Pas encore puisque l’ancien intérieur des Pelicans revient et retourne sur le parquet.

Il annonce sa présence pour le match à Houston

Sauf qu’il est clairement diminué, grimace et traverse les minutes sans peser sur la rencontre. Forcément, le Heat et Bam Adebayo en profitent. Les Lakers, qui ont perdu à Miami, décident de le sortir en fin de quart-temps et il ne reviendra pas.

« C’était gênant mais je me sentais bien après la pause », livre Anthony Davis au Los Angeles Times. « Et puis ça a recommencé à grincer. Je suis allé me faire soigner et c’était bien pendant une plus longue séquence de trois minutes. Puis, encore une fois, c’est revenu. »

Avec le passif du joueur, très fragile et souvent bloqué à l’infirmerie, faut-il s’inquiéter pour la suite ? « Ça va aller. Je serai prêt pour mercredi, c’est sûr », rassure le champion 2020, qui ira alors avec ses coéquipiers à Houston.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 6 39 55.1 42.9 88.1 3.7 9.3 13.0 3.2 3.5 1.2 1.5 3.7 26.3 Total 666 34 51.9 30.0 79.4 2.6 7.8 10.4 2.4 2.4 1.3 2.0 2.3 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.