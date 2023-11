Jaden Hardy, l’étincelle de Dallas

Invaincus à domicile en ce début de saison prospère, les Mavs se sont cependant fait une belle frayeur face aux modestes Hornets dimanche soir. Si Dallas a fini par s’imposer (124-118), la franchise texane peut remercier ses « role players », qui ont pris le relais des deux superstars, Luka Doncic (23 points, 12 rebonds, 9 passes) et Kyrie Irving (18 points, 10 passes), un tantinet en berne.

« Je vais le dire maintenant mais je continuerai de le dire toute la saison : Jaden [Hardy], [Derek] Lively et Josh Green, ces trois gars-là, vont être super importants pour nous », assène Grant Williams sur le site des Mavs. « Ils doivent continuer à progresser tous les jours, faire les bonnes lectures et amener l’énergie qu’ils amènent. Ils nous inspirent. Ils font du super boulot pour s’adapter aux rôles qu’ils reçoivent. Il y aura des matchs où Josh va jouer 30 minutes, et Jaden cinq. Mais le suivant, ce dernier aura droit à 34 minutes. Leur attitude, leur approche, ça sera le vrai baromètre de cette équipe. »

Un ancien de la Team Ignite

Auteur de 14 points en 15 minutes, dont un dunk féroce sur la tête de Nick Richards en ligne de fond, Jaden Hardy a bel et bien incarné cette énergie en sortie de banc, alors que les Mavericks étaient menés au score depuis le milieu du 1er quart-temps. Déjà décisif dans la fin de match face aux Bulls, l’ancien élément de la Team Ignite a parfaitement apporté l’étincelle qu’il fallait à des Mavs longtemps endormis contre les Hornets.

« Quand j’entends mon nom, je suis prêt à tout donner », confirme Jaden Hardy, qui avait raté la première semaine de saison régulière. « J’essaie simplement d’apporter mon énergie quand je rentre sur le terrain, pour donner une étincelle à l’équipe et la propulser. C’est ce qui s’est passé ce soir. »

« On a galéré offensivement mais on n’a jamais lâché ! »

Tout comme Derek Lively II qui finit en double-double à 15 points et 14 rebonds, avec un hyper efficace 7/9 aux tirs, Jaden Hardy avait bien compris les instructions de Jason Kidd qui voulait mettre du rythme et essayer d’attaquer les Hornets avant que leur défense ne se mette en place.

« On en avait parlé en avant-match et les joueurs ont bien compris le message. Ils l’ont appliqué à la lettre sur le terrain », se satisfaisait l’entraîneur. « On a raté des tirs, mais ça arrive. C’est une victoire qui n’est pas belle mais elle va dans la colonne des victoires. Ce groupe est en train de grandir sous nos yeux. On a galéré offensivement mais on n’a jamais lâché ! En deuxième mi-temps, ils auraient facilement pu céder et commencé à penser au match [suivant] à Orlando. Mais ce groupe est à féliciter. »

Dans sa deuxième saison NBA, après une campagne rookie plutôt intéressante à 9 points de moyenne à 43% aux tirs dont 40% à 3-points, Jaden Hardy a confirmé qu’il pouvait être un élément important de la rotation des Mavs avec ses qualités de scoring. En acceptant son rôle pleinement. Au même titre que Dereck Lively II et Josh Green…

« J’ai toujours envie de remercier ces gars-là parce que j’ai été dans ce rôle et je sais à quel point ça peut être difficile », conclut Grant Williams. « Ils apportent beaucoup d’énergie chaque jour et ils s’assurent que le but ultime est la gagne. Ils en bénéficieront vraiment au bout du compte. »

Jaden Hardy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DAL 48 15 43.8 40.4 82.3 0.2 1.6 1.9 1.4 1.3 0.4 1.0 0.2 8.8 2023-24 DAL 3 13 36.8 50.0 100.0 0.3 1.0 1.3 1.7 1.0 0.0 0.3 0.0 7.0 2023-24 * All Teams 1 10 33.3 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 Total 51 15 43.5 41.0 82.7 0.2 1.6 1.8 1.4 1.3 0.3 0.9 0.1 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.