Les Mavs galèrent pour repousser les Hornets de LaMelo Ball

Invaincus à domicile depuis le début de saison, les Mavericks ont bien failli mordre la poussière cette nuit face aux modestes Hornets. Pourtant en back-to-back après leur victoire à Indianapolis, les coéquipiers de LaMelo Ball avaient pris le meilleur départ avec du jeu rapide, et un tas de défenses différentes pour gêner Luka Doncic. Et ça marche ! Même si les Mavericks sont adroits de loin, les Hornets basculent en tête après 12 minutes (31-26) avec un très bon Théo Maledon.

Grâce à PJ Washington, l’écart atteint les +10, et les Mavericks ne parviennent toujours pas à défendre la raquette. À chaque rapproché, Charlotte les punit près du cercle.

À la pause, les Hornets sont largement devant (62-50), et le réveil de Luka Doncic n’a rien changé. Au retour des vestiaires, il s’agace contre les coups de sifflet, et ce n’est jamais bon signe… Les Hornets en profitent pour garder la main sur le match avec un très bon Ball aux commandes, et Mark Williams pour punir sur alley-oop (76-66).

Jason Kidd cherche des solutions, et il opte pour du « small ball » avec Jaden Hardy qui remplace Grant Williams, et le seul Dwight Powell sous le cercle. Cela n’empêche pas la domination intérieure des Hornets, mais ça permet d’apporter de la vitesse et du shoot extérieur. C’est Jaden Hardy qui en profite pour ramener les siens à -1 (84-83) à la fin du troisième quart-temps.

Une fin de match confuse

Luka Doncic peut revenir en jeu, et le duo Hardy-Green reçoit le soutien de Tim Hardaway Jr. pour enfin passer devant (95-94). Luka Doncic en remet une couche, et Dallas s’échappe (102-96).

Il reste six minutes à jouer, et on pense que Dallas a fait le plus dur. C’est sans compter sur la vista et le talent de LaMelo Ball. Adroit de loin, mais aussi précieux par ses passes et ses arabesques ligne de fond, le meneur All-Star ramène les siens à -3 à deux minutes de la fin (115-112), imité ensuite par Gordon Hayward qui transforme un ballon perdu (119-116).

Il reste 32 secondes à jouer, et la défense de Charlotte provoque une violation des 24 secondes. Balle d’égalisation pour Charlotte avec huit secondes à jouer. Steve Clifford réduit la taille de son cinq, avec le retour de Théo Maledon. Sauf que le jeune Brandon Miller ne parvient pas à effectuer la remise en jeu ! La balle revient à Dallas, et c’est Kyrie Irving, aux lancers-francs, qui valide la victoire compliquée des Mavericks (124-118).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic muet en 1er quart-temps. C’est très rare, mais le Slovène a terminé le premier quart-temps sans le moindre point. Plus inquiétant, il avait rejoint le banc en se tenant la cuisse. Finalement, la machine s’est mise en route en deuxième quart-temps, même si son adresse à 3-points a fait défaut (1 sur 9 de loin).

– Triple-double pour LaMelo Ball. Un temps plus jeune joueur à avoir réalisé un triple-double, il signe son premier triple-double en carrière à 30 points et plus. C’est déjà son 10e en carrière, et il est de loin le numéro 1 de l’histoire de sa franchise. Il signe 23 points dans le dernier quart-temps, un record en carrière.

– L’impact de Jaden Hardy. Le jeune arrière a justifié son rôle d’energizer avec un gros passage en deuxième mi-temps pour relancer son équipe. Son agressivité et son enthousiasme ont fait du bien dans un cinq très « small ball ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.