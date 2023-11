LaMelo Ball fauche la performance historique de Tyrese Haliburton

Tyrese Haliburton avait déjà inscrit 43 points en NBA. C’était la saison dernière, lors d’une victoire face à Miami.

Face à Charlotte, la nuit dernière, le meneur des Pacers a de nouveau atteint ce total, en l’agrémentant cette fois en plus de 12 passes décisives. De quoi devenir le premier joueur de l’histoire d’Indianapolis à réussir un match à plus de 40 points et plus de 10 passes décisives. Ses 25 points dans le troisième quart-temps, avec un incroyable 6/8 de loin, sont aussi un record de franchise égalé pour le scoring sur un quart-temps.

Le problème, c’est que les Pacers ont perdu (125-124) et que Tyrese Haliburton a raté sa dernière minute.

D’abord en manquant totalement une remise en jeu ligne de fond qui a rendu la balle aux Hornets, puis surtout en perdant le ballon sur la dernière isolation, alors qu’il avait choisi d’attaquer LaMelo Ball en un-contre-un.

LaMelo Ball décisif en défense !

Après s’être dribblé sur la jambe, Tyrese Haliburton a ainsi vu son homologue de Charlotte, pas réputé pour sa défense, intercepter son dribble et donc enterrer tout espoir de victoire des Pacers…

Visage fermé et mots rares, celui qui ne veut plus être considéré comme un « loser » ne souhaitait en tout cas pas s’éterniser sur cette dernière possession, saluant tout de même le bon travail de LaMelo Ball en défense.

Quant à Rick Carlisle, il ne voulait pas accabler son joueur, déjà suffisamment énervé contre lui-même.

« Le timing de tout ça était un peu foireux. Mais c’était beaucoup demander à Tyrese, de faire ce qu’il a fait dans le troisième quart-temps, et durant globalement toute la seconde mi-temps, pour ensuite venir générer sans doute un stepback à 3-points miraculeux, ou un floater difficile dans la raquette. Il en est capable mais il y a eu bien d’autres choses qui nous ont mis dans cette situation, dans laquelle nous avons gâché trop d’opportunités. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 4 32 43.5 26.9 89.5 0.5 4.0 4.5 12.5 1.5 1.3 3.0 0.5 19.5 Total 195 33 47.8 40.4 85.8 0.7 2.9 3.6 8.1 1.4 1.6 2.3 0.5 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.