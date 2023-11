Monty Williams fâché contre certains joueurs

Les Pistons avaient un vrai coup à jouer face à Phoenix à domicile. Car les Suns, privés de Bradley Beal et Devin Booker sont bien moins effrayants, le début de saison le prouve, et avec un peu plus de discipline, offensive comme défensive, Detroit aurait pu s’offrir une belle victoire.

Les onze ballons perdus de Cade Cunningham et Jalen Duren n’ont pas aidé, mais ce sont surtout les imprécisions en défense qui ont agacé Monty Williams, qui défiait pour la première fois son ancienne équipe.

« Quand on ne connaît pas la consigne à suivre sur Kevin Durant, c’est problématique », regrette le coach pour le Michigan Live. « Je dois faire entrer des joueurs qui feront ce qu’on a demandé, que l’on gagne ou perde. On doit jouer plus dur que dans cette rencontre et être davantage déterminé. »

En tout cas, les premières minutes de la rencontre ont été très correctes. Kevin Durant arrivait certes à marquer, comme toujours, mais il n’avait pas la vie facile pour autant. C’est au fil des minutes que la défense s’est délitée, en laissant trop d’espaces pour les pénétrations.

L’entraîneur a-t-il un joueur en particulier en tête ? Peut-être Marvin Bagley III, dont le passage n’a pas été inoubliable. L’intérieur est tranchant en attaque, mais pas en défense, où il est loin d’être aussi intimidant que Jalen Duren et reste souvent en retard. Il a fait des fautes sur Jusuf Nurkic et face à Kevin Durant, en un-contre-un, il a soit été trop loin, le laissant presque shooter, soit trop près, faisant encore des fautes…

Monty Williams réclame de la constance

En troisième quart-temps, il y aura à nouveau des problèmes de communications sur des écrans, qui donneront des shoots ouverts aux Suns. « Ce n’est pas possible qu’Eric Gordon puisse pénétrer et nous déborder, ou être ouvert sur l’aile comme ça. On doit savoir où il se trouve », poursuit Monty Williams.

Alors qu’ils possèdent une raquette puissante, les Pistons ont perdu la bataille au rebond (43-33) face à Phoenix. Ce match est donc une photographie des difficultés et du potentiel des Pistons. Il y a du bon et du moins bon.

« On comprend à quel point c’est difficile de gagner dans cette ligue et à quel point il faut être régulier », analyse le coach, qui cherche le bon équilibre avec ses jeunes joueurs. « On montre des choses intéressantes par séquences, mais pas dans la durée. On doit travailler là-dessus. »

Comme il n’a visé personne directement, Monty Williams réclame une réaction collective de ses joueurs. Ces derniers sont frustrés d’avoir manqué une belle opportunité de stopper leur série de défaites (quatre actuellement).

« C’est décevant d’entendre ça de la part du coach car tout ce qu’il nous dit, c’est de l’or », affirme Isaiah Stewart. « C’est la vérité. On n’a pas joué notre meilleur basket, sauf sur de courtes séquences. On doit le faire chaque minute de chaque match. On ne peut pas jouer notre meilleur basket quelques minutes puis arrêter. On doit clairement faire mieux. »