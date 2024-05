Déjà très bon, Tyrese Maxey doit encore faire mieux

Alors que ses Sixers sont deuxièmes de la conférence Est, et qu’ils restent que quatre victoires de suite, Nick Nurse n’est pas totalement satisfait. Le nouveau coach de Philly regrette, par exemple, que Tyrese Maxey manque de régularité, et notamment d’agressivité en début de match. Comme samedi face aux Suns, où le meneur de Philly a atteint le dernier quart-temps pour prendre feu avec 11 points à 4 sur 4 aux tirs.

À l’arrivée, sa feuille de stats est belle avec 22 points, 10 passes et 5 rebonds, mais son coach attend davantage.

« Ce n’est pas suffisant » lâche l’ancien coach des Raptors. « Il est trop bon pour sortir une première mi-temps aussi discrète. Il ne faut pas qu’il se mette dans un mode où il n’est pas plus agressif. Je ne le critique pas. Je lui demande juste de rester agressif. Il est trop bon dans sa manière de dominer les adversaires sur le dribble. Il est trop bon shooteur pour ne pas prendre plus de risques. Nous allons donc continuer à travailler sur cet aspect ».

« J’essaie encore de trouver le bon équilibre »

À la décharge de Tyrese Maxey, il avait Josh Okogie sur le dos, un très bon défenseur, et il a d’abord cherché à faire jouer les autres avant de tenter sa chance.

« Parfois, il s’agit juste de faire le bon geste » se défend-il. « À certains moments, le bon choix était de shooter, et j’ai fait la passe. Mais j’essaie encore de trouver le bon équilibre. Le plus important actuellement est de trouver mes « spots » quand je suis ultra-agressif et quand je vais dans la raquette de servir Joel, Kelly, Tobias à leurs endroits privilégiés. Je trouve justement que je fais du bon boulot dans ce domaine ».

Sans doute que Nick Nurse le lui a reproché à la mi-temps puisqu’on a vu un tout autre Tyrese Maxey après la pause.

« Je suis content qu’il ait rebondi. On commence à lancer des systèmes pour lui. Vous avez sans doute remarqué qu’on a lancé sept fois le même système de suite, puis on a inversé, et on a fait le même système de l’autre côté. Il en a tiré un 3-points, puis ensuite il a pénétré et il est allé au bout. »

Pour Nick Nurse, c’est une manière d’impliquer davantage son meneur de jeu, et ne pas qu’il reste passif, concentré sur la gestion de la balle.

« Parfois, quand le ballon ne vous trouve pas ou que vous n’êtes pas aussi agressif que nous le voudrions, on essaie de mettre en place des choses pour qu’il soit agressif. C’est un peu ce qui s’est passé dans le quatrième quart-temps ». Résultat : comme Tyrese Maxey a pris le match à son compte, Nick Nurse n’a même pas eu besoin de remettre Joel Embiid sur le terrain dans la victoire face aux Suns.