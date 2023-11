Le rebond, talon d’Achille des Lakers

Sans faire un mauvais match à Orlando, les Lakers sont tombés sur un os trop gros et résistant pour eux. Le Magic a livré une prestation très solide pour prendre le contrôle de la partie et ne jamais lâcher. Deux éléments clés, parmi tant d’autres, expliquent cette réussite des Floridiens.

Pour commencer, les 17 ballons perdus des Lakers transformés en 22 points. Puis surtout les 19 rebonds offensifs du Magic, qui ont permis d’inscrire 36 points sur des secondes chances. « On a fait un bon travail pour faire des stops mais, avec des rebonds offensifs, ils ont pu marquer des points », regrette LeBron James pour ESPN.

Une question de volonté

C’est une tendance lourde à Los Angeles cette saison. Les troupes de Darvin Ham ont encaissé 117 points sur seconde chance en six rencontres, soit 19.5 points par match. De l’autre côté, ils ne compensent pas, avec seulement 54 unités au total dans le même domaine. Il va falloir serrer la vis au rebond.

« Il n’y a pas de systèmes pour les rebonds. Il faut vouloir prendre la balle, c’est aussi simple que ça », rappelle Darvin Ham pour le Los Angeles Times. « Le shoot est pris, si votre adversaire est dans votre zone, on va au contact physique et on est le plus agressif sur le ballon. C’est tout. Je ne peux pas dessiner de systèmes pour que l’on puisse prendre plus de rebonds. C’est mental comme problème. Il nous ont dominés dans l’énergie et l’effort. C’est un sacré bond en arrière pour nous au niveau du rebond défensif. »

« Les rebonds offensifs, les ballons perdus qui deviennent des transitions, ça nous tue »

LeBron James utilise une autre grille de lecture pour expliquer les manques des Lakers au rebond. Il juge que lui et ses coéquipiers sont courts pour la bataille sous le cercle à cause des absences, notamment celles de Taurean Prince, Rui Hachimura et Jarred Vanderbilt.

« Notre problème n’est pas aussi simple que bloquer au rebond. Si le gars en face est plus puissant que vous, alors il est plus fort que vous. On peut bloquer et perdre le ballon tout de même. On a déjà vu ça des dizaines de fois », analyse le quadruple champion. « Ça aide d’avoir des joueurs puissants et on a trois joueurs de ce type en moins. Mais c’est clair qu’on doit faire mieux. »

Il le faut car Anthony Davis prévient que les prochains adversaires vont mettre l’accent sur ce point pour faire mal aux Lakers. « Je m’y attends oui. Les équipes adverses sont plus agressives. Il ne s’agit pas de talent ou de qualités. Les rebonds offensifs, les ballons perdus qui deviennent des transitions, ça nous tue. C’est notre talon d’Achille. C’est pour ça qu’on perd des matches. On connaît notre problème, donc on doit le régler. »