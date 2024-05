Luka Doncic : « L’année dernière, on en aurait pris 30 ! »

Il n’y a plus d’équipe invaincue à l’Ouest puisque les Mavericks ont mordu la poussière cette nuit. C’était le soir de la première journée du Groupe B de ce nouveau « In-Season Tournament », et c’était à Denver, sur le parquet des Nuggets. Il n’y a pas à rougir d’une telle défaite (125-114), d’autant que les Mavericks étaient privés de leur coach, Jason Kidd, malade, et surtout qu’ils ont pris le pire départ possible, menés 40-26 après 12 minutes.

« On a commencé lentement, mais il y a beaucoup de points positifs à retenir » assure le Slovène. « Ce qui nous coûte le match, ce sont mes balles perdues (9 !) et le rebond défensif. Si ça s’était passé l’année dernière, on aurait perdu de 30 points. »

Du « laisser-aller »

Comme son entraîneur d’un soir, Sean Sweeney, Doncic a apprécié la force de caractère du groupe, revenu à -8 après la pause. Mais comment explique-t-il ce début de match raté, et ses neuf balles perdues.

« C’était affreux ! J’ai fait preuve de laisser-aller avec la balle. J’ai essayé de faire des passes, mais beaucoup d’entre elles (n’étaient pas) de bonnes décisions. Je dois m’améliorer. J’ai commencé la saison avec très peu de pertes de balle, mais j’ai été un peu négligent avec le ballon lors des deux derniers matches. »

Côté Dallas, cette rencontre était marquée par le retour de Kyrie Irving, et l’ancien meneur des Nets partage la même analyse que Doncic. En précisant tout de même que l’altitude du Colorado joue toujours un rôle sur les organismes.

« J’étais un peu rouillé en début de match. On est à Denver, 1 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je savais que ce serait intéressant ce soir de jouer contre une machine aussi bien huilée » commente Irving. « C’est toujours difficile de gagner à Denver, et on savait que ce serait dur. Ils ont prouvé pourquoi ils formaient une très grande équipe. On peut apprendre de cette fessée de la première mi-temps. Les trois autres quart-temps ont été bons. On peut en tirer des choses positives. »