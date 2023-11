Dario Saric : « C’est agréable de jouer dans une équipe qui partage le ballon »

Profitant des nombreuses passes décisives de Chris Paul, Dario Saric a frappé fort en première période à Oklahoma City. Il a marqué 14 points avant la pause, et terminera avec 20 unités à 6/9 au shoot, 4/7 à 3-pts, 6 rebonds et 3 passes en seulement 20 minutes.

Une deuxième bonne performance de suite, après ses 15 points à 3/5 à 3-pts contre les Kings, alors que son début d’exercice avait été un peu moyen en matière de précision.

« Je me sens bien et j’espère que ça va continuer comme ça », assure-t-il en conférence de presse, après la victoire contre le Thunder. « Je vais parfois traverser des hauts et des bas, mais je fais de mon mieux pour ne pas hésiter au shoot et pour avoir un bon pourcentage. »

Comme Dario Saric, qui tourne à 9.5 points et 6.8 rebonds de moyenne en sortie de banc, avait un passé commun avec Chris Paul aux Suns et que les Warriors sont réputés pour le jeu collectif, il n’avait pas beaucoup d’inquiétudes : il allait s’amuser à Golden State.

« J’étais confiant à l’idée de venir dans une équipe avec une si grosse intelligence de jeu. Tout le monde connaît son rôle et j’ai regardé des images pendant l’été, pour savoir comment m’adapter. J’avais des automatismes avec Chris, du temps de Phoenix et j’espère que ça va continuer ainsi. C’est vraiment agréable de jouer dans une équipe qui gagne souvent et qui partage le ballon », conclut-il.

Dario Saric Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 81 26 41.1 31.1 78.2 1.4 5.0 6.3 2.3 2.0 0.7 2.3 0.4 12.8 2017-18 PHL 78 30 45.3 39.3 86.0 2.0 4.7 6.7 2.6 2.1 0.7 1.9 0.3 14.6 2018-19 * All Teams 81 25 43.7 36.5 88.0 1.6 4.1 5.7 1.6 2.3 0.6 1.2 0.1 10.6 2018-19 * MIN 68 24 45.4 38.3 87.5 1.5 3.9 5.5 1.5 2.1 0.6 1.1 0.1 10.5 2018-19 * PHL 13 31 36.4 30.0 90.0 1.6 5.1 6.7 2.0 3.0 0.3 1.9 0.2 11.1 2019-20 PHX 66 25 47.6 35.7 84.4 1.5 4.6 6.2 1.9 2.4 0.6 1.3 0.2 10.7 2020-21 PHX 50 17 44.7 34.8 84.8 0.9 2.9 3.8 1.3 1.9 0.6 1.1 0.1 8.7 2022-23 * All Teams 57 14 45.8 39.1 82.9 0.9 2.7 3.6 1.3 1.7 0.4 1.0 0.1 6.4 2022-23 * PHX 37 14 42.7 39.1 81.8 1.1 2.8 3.8 1.5 1.9 0.4 1.0 0.1 5.8 2022-23 * OKC 20 14 51.5 39.1 84.4 0.7 2.6 3.3 0.9 1.5 0.4 1.0 0.1 7.4 2023-24 GOS 6 19 42.6 42.3 75.0 2.2 4.7 6.8 2.3 2.0 0.3 1.2 0.7 9.5 Total 419 24 44.2 36.1 83.7 1.4 4.1 5.6 1.9 2.1 0.6 1.5 0.2 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.