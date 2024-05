Le tournoi NBA ? Les Warriors en redemandent !

C’est dans une extrême confusion que les Warriors sont allés chercher la première victoire de leur histoire dans un tournoi NBA. Ce « In-Season Tournament » n’a pas déçu, avec de nombreux matches serrés, à l’image de ce OKC – Golden State dont Stephen Curry a été le héros avec ce panier inscrit à 0.2 seconde de la fin. Un panier d’abord refusé, puis accepté après une très longue séance vidéo.

« Cette action reflète bien l’intensité du match », estime Stephen Curry. « Il y a eu des chassés-croisés au score, beaucoup de paniers, beaucoup d’actions, mais aussi beaucoup d’engagement. L’ambiance du tournoi NBA et le changement de terrain ont ajouté un peu plus d’énergie au match. »

« Deux équipes qui essayaient de gagner un match de playoffs »

Même enthousiasme chez Draymond Green, qui a pourtant failli tout faire capoter en touchant le filet sur le shoot de la gagne de Stephen Curry.

« On a vu deux équipes qui essayaient de gagner un match de playoffs », estime l’intérieur All-Star. « C’est très intense. Beaucoup de décisions auraient pu être prises dans un sens ou dans l’autre. Ils ont eu le bénéfice du doute sur certaines décisions. Nous avons eu le bénéfice du doute sur quelques décisions. Mais on a vu deux équipes se battre. On dit que c’est le « In-Season Tournament » mais il s’agissait en fait des playoffs. C’était un match agréable à jouer et le niveau d’intensité était là. »

Preuve que les Warriors ont pris cette rencontre très au sérieux, c’est finalement par leur défense qu’ils sont parvenus à arracher la victoire. Comme dans un match de playoffs.

« C’était génial ! Le Thunder nous a vraiment dominés tout le match, mais on a juste fait le nécessaire en défense. Ce n’était pas notre meilleur match dans ce secteur, et ils ont eu un million de tirs. Mais on a juste fait le nécessaire sur la fin. »

Prochaine rencontre du tournoi NBA pour les Warriors, le 14 novembre, avec la réception des Wolves.