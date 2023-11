Robert Covington enchanté de faire son retour à Philadelphie

Outre Nicolas Batum, Marcus Morris et Kenyon Martin Jr, Robert Covington a également été inclus dans le transfert de James Harden (et P.J. Tucker) vers les Clippers. Cela signifie donc que l’ailier revient chez les Sixers, une franchise qu’il connaît plutôt bien pour y avoir déjà passé un peu plus de quatre saisons.

Cinq ans plus tard, quasiment jour pour jour, et ce départ de Philadelphie dans le cadre du transfert de Jimmy Butler qu’il avait eu du mal à accepter, « RoCo » apprécie particulièrement ce « retour à la maison ».

« C’est là que je me suis fait un nom », se souvient le joueur d’aujourd’hui 32 ans, également passé par Houston et Portland entre temps. « C’est génial d’être de retour, juste incroyable. […] Je me sens reconnaissant pour cette nouvelle opportunité. Cette organisation a toujours été très spéciale pour moi. […] Je me sens reconnaissant de pouvoir revenir et obtenir une seconde chance. »

Rebondir après des mois de galère

De son premier passage en Pennsylvanie, il ne reste désormais plus que Joel Embiid et Furkan Korkmaz dans l’effectif des Sixers. Plus expérimenté et apaisé, Robert Covington se dit prêt à embrasser un nouveau rôle de leader sous les ordres de Nick Nurse, avec lequel il espère se relancer.

« La saison dernière a été compliquée pour moi. Je ne jouais pas, c’était une première… », rappelle celui qui sort de l’un de ses pires exercices en carrière à Los Angeles (6.0 points, 3.5 rebonds et 1.2 passe en 16 minutes). « Le simple fait d’arriver là où je me suis fait un nom, c’est une superbe opportunité pour moi ».

Pour la petite anecdote, Robert Covington aura la possibilité de battre un record de franchise s’il reste suffisamment longtemps à Philadelphie : celui du plus grand nombre de 3-points marqués par un Sixer, toujours en possession d’Allen Iverson (885, contre 707 pour « RoCo »).

« J’ai été étonné d’apprendre qu’il est deuxième au total de paniers à 3-points. Je lui ai parlé et il m’a directement dit : ‘Je vais battre ce record’ », glisse ainsi Daryl Morey, son ancien GM chez les Rockets, qui est maintenant son président à Philly.

Robert Covington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 HOU 7 5 42.9 36.4 0.0 0.3 0.4 0.7 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 2.3 2014-15 PHL 70 28 39.6 37.4 82.0 0.9 3.6 4.5 1.5 2.7 1.4 1.8 0.4 13.5 2015-16 PHL 67 28 38.5 35.3 79.1 1.0 5.3 6.3 1.5 3.5 1.6 2.1 0.6 12.8 2016-17 PHL 67 32 39.9 33.3 82.2 1.4 5.1 6.5 1.5 3.0 1.9 2.0 1.0 12.9 2017-18 PHL 80 32 41.3 36.9 85.3 0.7 4.7 5.4 2.0 3.0 1.7 1.6 0.9 12.6 2018-19 * All Teams 35 34 43.1 37.8 76.4 0.8 4.7 5.5 1.3 3.6 2.1 1.3 1.3 13.3 2018-19 * MIN 22 35 43.3 37.2 77.3 1.0 4.8 5.7 1.5 3.7 2.3 1.1 1.1 14.5 2018-19 * PHL 13 34 42.7 39.0 73.9 0.5 4.6 5.2 1.1 3.5 1.9 1.7 1.8 11.3 2019-20 * All Teams 70 31 42.2 33.5 79.8 0.9 5.7 6.6 1.3 3.1 1.6 1.5 1.3 12.4 2019-20 * MIN 48 29 43.5 34.6 79.8 0.8 5.2 6.0 1.2 3.1 1.7 1.5 0.9 12.8 2019-20 * HOU 22 33 39.2 31.5 80.0 1.2 6.8 8.0 1.5 3.3 1.6 1.4 2.2 11.6 2020-21 POR 70 32 40.1 37.9 80.6 0.9 5.8 6.7 1.7 2.8 1.4 0.9 1.2 8.5 2021-22 * All Teams 71 27 42.0 37.8 84.1 0.8 4.7 5.5 1.3 2.7 1.5 1.1 1.3 8.5 2021-22 * POR 48 30 38.1 34.3 83.3 0.9 4.9 5.7 1.4 2.8 1.5 1.2 1.3 7.6 2021-22 * LAC 23 22 50.0 45.0 84.8 0.8 4.3 5.1 1.0 2.5 1.3 0.7 1.2 10.4 2022-23 LAC 48 16 44.5 39.7 75.0 0.7 2.8 3.5 1.2 1.8 0.8 0.7 0.7 6.0 2023-24 LAC 3 23 33.3 25.0 50.0 0.7 2.0 2.7 2.3 2.3 2.0 0.0 0.7 3.0 Total 588 29 40.8 36.2 81.0 0.9 4.7 5.6 1.5 2.9 1.5 1.5 1.0 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.