C’est via ses réseaux sociaux que Nicolas Batum a commenté son transfert aux Sixers, et malgré la difficulté de quitter Los Angeles, l’ailier français a remercié la Clippers Nation, et notamment son coach, Tyronn Lue.

« Je tiens à vous remercier de m’avoir accueilli, ma famille et moi, il y a trois ans. Vous nous avez accueillis à bras ouverts alors que j’étais au plus bas de ma carrière et vous m’avez aidé à faire partie de cette franchise » écrit-il. « Je tiens à remercier M. Ballmer et le front office pour la belle opportunité et la confiance qu’ils m’ont accordée. Merci à Ty Lue et à son staff qui ont sauvé ma carrière. Ty, merci d’avoir cru en moi et de m’avoir fait confiance dès le premier jour. Je serai éternellement reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi et ma famille. »

Après avoir « souhaité » le meilleur à ses coéquipiers pour la suite, il remercie les supporters des Clippers.

« J’ai essayé de vous donner le meilleur de moi-même chaque soir, à chaque match (même en 4e quart-temps…), même en jouant le jour de la naissance de ma fille et en ne manquant aucun match par la suite. Batum Battalion, le « French Knight » vous sera éternellement reconnaissant ! »

Maintenant, Nicolas Batum se tourne vers l’avenir et « son prochain chapitre à Philadelphie. »