Pour la troisième fois en quatre matchs, ça s’est joué sur des détails pour les Mavericks. Mais pour la troisième fois en quatre matchs, Luka Doncic et sa bande l’ont emporté, pour rester invaincus (4-0).

Pourtant, Kyrie Irving était toujours en civil sur le banc et Luka Doncic, ciblé par la défense de Chicago, n’a cette fois pas explosé les compteurs avec 18 points à 5/16 dont 1/8 de loin, 10 passes mais 6 pertes de balle. Sauf que le Slovène a pu compter sur ses « role players », avec notamment 25 points à 7/9 à 3-points de Grant Williams.

« C’est difficile de dire que Luka n’était pas surhumain, parce que toutes ses passes alors qu’il était pris à deux, et toutes les actions qu’il a créées, étaient incroyables » tempérait ainsi l’ancien de Boston. « Il faut lui accorder du crédit pour tout ça. Il attire tellement l’attention que ça permet aux autres gars de jouer du 4-contre-4 voire du 4-contre-3. C’est spécial de pouvoir jouer avec lui et de le voir jouer. Il y aura des soirées où il va marquer 70 points et il y aura des soirs où nous allons devoir venir en soutien. »

Dereck Lively II déjà précieux

Et Grant Williams n’a pas été le seul soutien de Luka Doncic puisque Derrick Jones Jr. a aussi été précieux avec ses 17 points, tout comme Tim Hardaway Jr. avec ses 24 points comme 6e homme. Sans oublier le rookie Dereck Lively II, limité à 7 points mais qui a récupéré des rebonds offensifs importants (7) tout en jouant un rôle clé de piston sur le pick-and-roll, récupérant les passes de Luka Doncic pour trouver ses coéquipiers, sous le cercle ou à 3-points.

« Encore une fois, il s’agit de Luka qui fait confiance à ses coéquipiers, parce qu’il a compris que ce n’était pas une soirée classique pour lui, quand il domine offensivement » expliquait Jason Kidd, le coach de Dallas. « Il a fait confiance aux autres gars sur le terrain et ça démontre juste sa maturité et sa confiance. »

Ça démontre peut-être aussi que le « supporting cast » de Dallas est meilleur cette saison, ou en tout cas qu’il correspond mieux au Slovéne. Même si Grant Williams prévient tout le monde qu’il ne faut pas s’enflammer…

« Nous avons encore 78 matches à jouer. Je ne me focalise pas sur ce bilan de 4-0. Je me concentre sur Denver vendredi, mais nous avons beaucoup de choses à comprendre. C’est la mentalité de cette équipe. »