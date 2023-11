Carlik Jones rebondit en Chine

Carlik Jones passe des Bulls aux… Golden Bulls. Brièvement aperçu chez les Chicago Bulls la saison dernière, qui se sont d’ailleurs séparés de lui quelques jours avant le début de ce nouvel exercice, il se relance en Chine, plus précisément chez les Golden Bulls de Zhejiang.

À 25 ans, le meneur s’en va donc découvrir un tout nouveau championnat, au sortir d’une saison 2022/23 qu’il aura surtout passé en G-League, décrochant au passage le trophée de MVP de la ligue avec 26.1 points (meilleur marqueur), 7.0 passes, 4.4 rebonds et 1.7 interception de moyenne sous les couleurs des Windy City Bulls.

L’occasion pour Carlik Jones de garder la forme à quelques mois des Jeux olympiques de Paris, auxquels il devrait participer avec le Soudan du Sud.

D’autant plus que l’ancien joueur de Dallas et Denver a réalisé une belle Coupe du monde avec les « Bright Stars » : 20.4 points, 10.6 passes (meilleur passeur du tournoi), 4.6 rebonds et 1.2 interception de moyenne.

Carlik Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 * All Teams 5 5 11.1 0.0 100.0 0.2 0.4 0.6 1.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.8 2021-22 * DAL 3 6 0.0 0.0 100.0 0.3 0.7 1.0 1.7 0.0 0.3 1.0 0.0 0.7 2021-22 * DEN 2 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2022-23 CHI 7 8 40.0 50.0 62.5 0.1 0.6 0.7 0.9 0.3 0.3 0.3 0.0 2.9 Total 12 7 29.2 42.9 70.0 0.2 0.5 0.7 0.9 0.2 0.3 0.4 0.0 2.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.