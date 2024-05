Les Spurs attendent un Devin Vassell plus égoïste

Certains pouvaient imaginer Victor Wembanyama s’imposer rapidement comme le meilleur marqueur des Spurs. Mais après quatre rencontres, Devin Vassell est leader en la matière, devant Keldon Johnson, héros du match de cette nuit à Phoenix.

Plus attendu cette saison après la signature de sa grosse prolongation de contrat cet été, l’arrière des Spurs tourne à 20 points de moyenne tout rond avec son meilleur pourcentage d’adresse, générale, en carrière (51%).

Le « go-to-guy » pour Gregg Popovich

De quoi ravir Gregg Popovich qui attend un tel apport offensif. « Devin commence à comprendre que je veux qu’il soit un peu égoïste. Je veux qu’il marque, il peut le faire. Il a une grosse confiance dans son tir à 3-points, dans sa capacité à jouer en un-contre-un quand on en a besoin, une sorte de ‘go-to guy’ », définit le coach des Spurs.

Même si, pour le moment, son adresse longue distance est en berne (8/24 soit 33%), Devin Vassell marque plus que la saison passée avec moins de tirs (14 contre un peu moins de 16 l’an dernier), signe d’une meilleure efficacité.

« Le jeu s’est définitivement ralenti pour moi », remarque l’arrière qui tournait déjà à 18.5 points de moyenne l’an dernier, sur une trentaine de matchs. Celui-ci avait dû subir une arthroscopie pour se débarrasser de douleurs récurrentes au genou.

Une fois sa santé retrouvée, le 11e choix de la Draft 2020 a passé tout l’été à s’entraîner. « C’est tout ce que j’ai fait, je suis resté au gymnase. Et c’est ce que j’essaie de montrer cette saison, que j’y suis resté. » Il ajoute : « Je dois simplement être agressif. Ils veulent que je sois agressif et c’est ce que je dois faire. »

Le leader des Spurs ?

Leader offensif de San Antonio jusqu’ici, l’arrière, qui dispose du plus gros temps de jeu de l’équipe (35 minutes), veut prendre les choses en main et devenir le « leader de cette équipe » tout court. Ses coéquipiers l’ont bien remarqué. « Il est arrivé (au camp d’entraînement) en forme et prêt à jouer. C’est quelqu’un à qui on peut parler, c’est un super mec. C’est l’un des meilleurs gars que j’ai jamais côtoyé », apprécie Keldon Johnson.

Joueur le plus âgé (31 ans) et expérimenté de l’équipe, Doug McDermott constate aussi que son jeune coéquipier « se fait entendre » ces dernières semaines. « Keldon fait de même. Je pense qu’ils en ont marre d’être étiquetés comme des gars d’équipes perdantes qui font des stats. Ce genre de choses peut vous ronger un peu. Vous voulez prouver que vous pouvez gagner des matchs », note le shooteur.

C’est ce qu’ils ont fait cette nuit à Phoenix, pour équilibrer le bilan des Spurs (2-2).

Devin Vassell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 62 17 40.6 34.7 84.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.4 0.7 0.4 0.3 5.5 2021-22 SAN 71 27 42.7 36.1 83.8 0.6 3.7 4.3 1.9 2.0 1.1 0.8 0.6 12.3 2022-23 SAN 38 31 43.9 38.7 78.0 0.2 3.7 3.9 3.6 1.5 1.1 1.5 0.5 18.5 2023-24 SAN 68 33 47.2 37.2 80.1 0.4 3.4 3.8 4.1 1.1 1.1 1.6 0.3 19.5 Total 239 27 44.4 36.9 80.9 0.4 3.3 3.7 2.5 1.5 1.0 1.0 0.4 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.