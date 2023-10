Le Thunder s’invite dans l’échange autour de James Harden

Ce matin, ESPN annonçait le transfert de James Harden aux Clippers en compagnie de PJ Tucker et Filip Petrusev, en échange de Marcus Morris, Robert Covington, Nicolas Batum, KJ Martin, un « premier tour » de Draft (non protégé) en 2028, deux « second tour » de Draft, un « swap » (échange de choix de Draft) en 2029 et un autre « premier tour » de Draft, venu d’une troisième équipe. Sans qu’on sache alors de quelle équipe il s’agissait…

Finalement, on apprend désormais qu’il s’agit d’Oklahoma City, qui a accumulé les choix de Draft depuis des années, et qui peut donc tranquillement s’inviter comme troisième équipe dans l’échange.

Dans le détail, précise désormais ESPN, les Clippers ont offert un « swap » au Thunder en 2027, c’est-à-dire que les deux clubs pourront échanger leurs choix au premier tour, Oklahoma City récupérant le plus avantageux. En contrepartie, OKC envoie un premier tour (protégé) en 2026 à Philadelphie.

Pour Daryl Morey, récupérer deux « premier tour » de Draft lors du départ de James Harden était essentiel, afin de pouvoir utiliser ces picks dans la quête d’un arrière de haut niveau à associer à Tyrese Maxey sur le backcourt.

Peut-être que le président des Sixers devra néanmoins attendre pour monter un tel échange, en fonction des résultats des différentes équipes. Pour l’instant, le choix semble ainsi limité, la semble option envisageable étant peut-être Zach LaVine, alors que les Bulls auraient sans doute intérêt à se lancer dans une rapide reconstruction.