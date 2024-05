Khris Middleton doit comprendre son nouveau rôle aux Bucks

5 points à 1/4, 2 rebonds et 5 passes en 17 minutes. Dans la victoire face à Miami, Khris Middleton a continué sa remontée en puissance, avec des munitions limitées aux côtés du tandem Lillard – Antetokounmpo.

Les deux hommes prennent ainsi 40% des shoots de leur équipe sur ce début de saison, et le premier lieutenant historique du « Greek Freak » doit s’habituer à un rôle réduit.

Surtout qu’il est actuellement surveillé de très près par le staff médical du club, avec un temps de jeu limité.

« C’est différent de l’an passé parce que, l’an passé, je connaissais mon rôle et je savais le remplir » explique-t-il, assurant pourtant être en pleine forme physiquement. « Maintenant, c’est un rôle un peu différent et j’essaie de le comprendre. Mais je ne crois pas que ce soit un énorme ajustement. Je dois chercher mes « spots », trouver les zones où j’obtiendrai des tirs ouverts, comprendre quand je peux être agressif, quand j’aurai la balle en main et quand je devrai jouer sans ballon, afin de saisir comment je peux aller dans les zones libres. »

Ce n’est peut-être pas un énorme ajustement, mais ça reste un ajustement important pour Khris Middleton, dont les qualités d’artilleur étaient essentielles pour ouvrir le jeu aux côtés de Giannis Antetokounmpo.

Désormais, c’est Damian Lillard qui remplira principalement cette fonction et l’ailier doit reprendre ses marques.

« Il faut regarder des vidéos, jouer, parler à ces gars, et simplement essayer de trouver les zones ouvertes. Mais je ne vais pas faire du Lou (Williams) ou Jamal (Crawford) en sortant du banc pour marquer 30 points. Je vais juste trouver mon rôle, jouer de la bonne manière et laisser le jeu venir à moi » assure ainsi l’intéressé.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 4.0 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 Total 739 31 46.0 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.