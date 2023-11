Quand Luka Doncic se transforme en quarterback

Kyrie Irving absent, Luka Doncic a encore porté les Mavericks face aux Grizzlies. Et encore réalisé un énorme match avec un triple-double, son 58e en carrière déjà même s’il est loin de Nikola Jokic, où il compile 35 points, 12 rebonds et 12 passes.

Ainsi, il tourne à 39 points, 11.7 rebonds et 9.7 passes de moyenne après trois matches. Il est le meilleur marqueur de la ligue, le troisième passeur et ses pourcentages sont très solides avec 55% de réussite au shoot et 49% à 3-pts.

« Luka va toujours faire cela. Des triple-double avec 25 ou 30 points, ou des matches à 50 points. Peu importe, il va faire ces chiffres-là », assure Tim Hardaway Jr. pour le site de la franchise. « C’est notre boulot à nous de lui rendre la vie facile. »

« J’aime ces ballons perdus où il essaie de lancer la balle en avant. Parfois, le quarterback se fait intercepter et sa passe n’est pas réussie »

Face à Memphis, il a été décisif avec deux paniers dans les dernières minutes, mais ce sont ses longues passes, pour donner du rythme, qui ont été soulignées.

« J’ai dit à l’arbitre que je devrais être quarterback, quand on joue seulement en attaque », s’amuse le Slovène. « Je le dis toujours aux gars : si vous courez, vous aurez la balle. L’une des passes que j’ai lancées était presque impossible à attraper. Quand ils courent, j’essaie de les récompenser. Derrick Jones Jr. a été incroyable. »

L’ailier a inscrit 22 points et quatre de ses sept paniers ont été marqués après une passe de Luka Doncic. Dont celle qui traverse le terrain. L’ancien des Bulls a souvent « fait l’appel », comme on le dit en football, Tim Hardaway Jr. aussi, et Luka Doncic a tenté de les servir. Mais il a perdu quelques ballons (6 au total) sur ces prises de risque.

« Luka Magic. Il a fait son triple-double. J’aime ces ballons perdus où il essaie de lancer la balle en avant. Parfois, le quarterback se fait intercepter et sa passe n’est pas réussie », compare Jason Kidd. « Mais il a des receveurs qui font les courses. Quand on peut marquer des paniers faciles comme ça, qu’il n’a pas à se battre pendant 40 minutes, alors le match devient plus facile. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 4 38 51.1 42.2 72.2 0.5 10.0 10.5 9.8 2.0 1.3 4.0 0.5 33.8 Total 334 34 46.6 33.9 73.8 1.0 7.6 8.6 8.0 2.3 1.1 4.0 0.4 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.