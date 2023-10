Pour Nikola Jokic, Chet Holmgren doit devenir « un peu plus gros »

Avec 19 points et 4 rebonds, Chet Holmgren n’a pas fait un mauvais match face à Denver. Il a même plusieurs fois pris de vitesse Nikola Jokic en début de partie. Par contre, il a été énormément bousculé sous le cercle par le Serbe.

Le double MVP avait décidé d’utiliser son avantage physique pour attaquer plus vite, et de plus près, le cercle.

« On a regardé des vidéos, fait des plans et tout ça » expliquait le rookie au sujet de son premier duel avec le MVP des dernières Finals. « Évidemment, c’est une expérience différente. Je n’avais jamais joué contre lui de ma vie. Et je ne peux pas dire que j’avais déjà joué contre quelqu’un de similaire dans ma vie. Il y a vraiment des choses qu’il fait qui sont vraiment très compliquées à répliquer. »

Il n’y a en effet qu’un seul Nikola Jokic, capable de compiler 28 points à 12/16 au tir, 14 rebonds et 5 passes décisives sans avoir l’air d’y toucher. Simplement en utilisant les bons moments pour attaquer.

« C’est un gars vraiment talentueux » rassurait toutefois la star de Denver au sujet de Chet Holmgren. « Mais c’est sa première saison. Il doit tout apprendre : le jeu, sa vitesse, là où il a l’avantage, là où il ne l’a pas. Je pense qu’il a besoin d’expérience. Et pour être honnête, il doit devenir un peu plus gros. Mais oui, il a un talent unique. »

Il faut dire que même si Chet Holmgren a rajouté plusieurs kilos depuis sa Draft, il en rend toujours une bonne trentaine à Nikola Jokic, alors qu’il est pourtant un peu plus grand (2m13 contre 2m11).

Devenir plus gros, ce n’était en tout cas pas vraiment le problème de Nikola Jokic lors de son arrivée en NBA, qui sourit en rappelant que lui a plutôt dû faire le travail inverse pour parvenir au sommet de la Grande Ligue.