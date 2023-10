Nikola Jokic et les Nuggets ne font qu’une bouchée du Thunder

Après deux premières victoires à l’extérieur, le Thunder disputait son premier match de la saison à domicile. L’adversaire ? Les Nuggets, champions en titre, également vainqueurs de leurs deux premières sorties.

L’affiche s’annonçait donc prometteuse mais la troupe de Nikola Jokic en a surtout profité pour donner une leçon.

Chet Holmgren inscrit pourtant les 7 premiers points de son équipe, en faisant sortir Nikola Jokic de la raquette, le Serbe n’aimant pas trop multiplier les déplacements du genre. Le problème pour Oklahoma City, c’est que les premières minutes vont donner le ton du match pour Shai Gilgeous-Alexander, ciblé par Aaron Gordon en défense et qui prend deux fautes rapides, en ayant du mal à trouver des ouvertures (et des lancers) en attaque.

Le Canadien pointe à 0/6 à la fin du premier quart-temps, que les Nuggets remportent 34-23. Nikola Jokic appuie lui à l’intérieur sur Chet Holmgren, qui a bien du mal à résister à l’impact physique du double MVP.

Hyper concentrés défensivement, notamment sur un Shai Gilgeous-Alexander à qui ils n’offrent aucun espace, et que Kentavious Caldwell-Pope perturbe beaucoup, les Nuggets font ainsi graduellement grossir l’écart, derrière notamment les paniers de Michael Porter Jr. ou encore de Jamal Murray.

Denver maintient ainsi son avance autour des vingt points pendant toute la deuxième mi-temps, poussant les deux entraîneurs à faire tourner rapidement dans le quatrième quart-temps. Les remplaçants des Nuggets ne lèvent pourtant le pied de l’accélérateur, pour finir le match à +33 (128-95), à l’image d’un Peyton Watson à 17 points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le matraquage de Nikola Jokic. Grosse opposition de style entre un Chet Holmgren qui voulait prendre Nikola Jokic de vitesse tandis que ce dernier a matraqué son adversaire sous le cercle. Le rookie a même fini une séquence au sol, après avoir pris le coude du double MVP dans le visage. Une séquence qui résume finalement sa soirée face au maître à jouer des Nuggets, qui a mené la charge pour pilonner la raquette d’Oklahoma City.

– Le manque de shooteurs à Oklahoma City. C’est la plus grosse crainte au sujet de cet effectif talentueux du Thunder. Les 19% de réussite à 3-points (6/32) sur ce match affichent bien l’absence de shooteurs réguliers pour Mark Daigneault, et quand Shai Gilgeous-Alexander passe au travers, ça ne pardonne pas…

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Pris de vitesse par Chet Holmgren en début de match, le Serbe a aussi perdu quelques ballons et semblait rapidement à court de souffle. Il a très vite su trouver la parade en profitant de son avantage physique sur le rookie adverse pour finir avec 28 points à 12/16, 14 rebonds et 5 passes décisives.

✅ Michael Porter Jr. Les commentaires de Calvin Booth semblent déjà à des années-lumière. Concentré, l’ailier a sanctionné le Thunder à la moindre occasion. 20 points et 9 rebonds en 25 minutes.

✅ Peyton Watson. Si les Nuggets ont laissé partir Bruce Brown, c’est qu’ils pensaient avoir encore mieux en interne avec Peyton Watson. Et ce match est l’illustration de ce que Denver attend du sophomore, auteur de 17 points et 4 rebonds avec un gros impact défensif et une grosse intelligence de déplacement autour de Nikola Jokic.

⛔ Shai Gilgeous-Alexander. 7 points à 2/16 au tir et 7 passes décisives. Le Canadien a été énormément gêné par la densité physique des défenseurs des Nuggets, qui ne l’ont pas laissé respirer, et qui ont surtout défendu sans commettre de fautes. Impossible pour lui de trouver du rythme, et des lancers-francs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

