Nikola Jokic s’excuse presque d’être un exceptionnel « quarterback »

Dès sa deuxième sortie de l’année, Nikola Jokic nous a gratifiés d’une passe exceptionnelle ! Une vraie passe de quarterback, d’une vingtaine de mètres, pour envoyer Aaron Gordon au alley-oop. Un vrai « touchdown » que les télévisions et les réseaux sociaux ont repassé en boucle. Sauf que Nikola Jokic est allé s’asseoir sur le banc comme s’il s’agissait d’une passe banale.

« Je ne voulais pas faire une passe lobée », a expliqué Nikola Jokic au Denver Post après la victoire face aux Grizzlies. « Je voulais juste la lancer pour que Gordon l’attrape parce que j’avais vu qu’il était bien démarqué. Ce n’est pas quelque chose que j’essaie de chercher. Je ne peux pas travailler ce genre d’action. »

Et pourtant, de la touche, il a bien envoyé Aaron Gordon au alley-oop. La synchronisation entre les deux est parfaite, et ça donne l’un des plus longs alley-oop possibles !

Une passe géniale alors qu’il perd neuf ballons !

« Lorsqu’il essaie de récupérer le ballon auprès de l’arbitre, c’est qu’il a vu quelque chose avant même que nous le voyions », raconte Kentavious Caldwell-Pope, qui avait le dos tourné au moment du alley-oop. « Je viens de revoir l’action, et c’était une passe de dingue, et une réception de folie d’Aaron. »

Pour Jamal Murray, c’est juste de la lecture du jeu : « Si vous voyez que personne ne regarde, balancez la balle. C’était une super passe, et il faut y croire lorsqu’il fait des passes comme ça. »

Au final, Nikola Jokic reconnaît que c’était une très belle passe, mais aussi et surtout, qu’elle a fait très mal aux Grizzlies puisque les Nuggets venaient de faire le break (76-68) à ce moment du match. « C’était en fait vraiment parfait. C’était une bonne passe, et même une très bonne passe. Derrière, ils ont demandé un temps-mort, et je pense que c’est qui leur a fait le plus mal. »

Pour la petite histoire, Nikola Jokic a perdu 9 ballons dans ce match. Comme quoi, son génie peut aussi connaître de gros ratés.