Les Nuggets se sortent du piège des Grizzlies

Comme ils l’ont fait en ouverture de la saison face aux Pelicans, les Grizzlies interdisent l’accès au panier aux Nuggets. Les barbelés sont installés et les champions en titre luttent pour marquer près du cercle. Aucune des deux équipes ne trouve la cible à 3-pts, surtout pas Desmond Bane qui continue d’allumer de loin, sans réussite.

Cinq points de Jamal Murray donnent de l’air. Lui et ses coéquipiers dominent les débats, notamment parce que la défense de Denver est également bien place. La preuve sur la dernière possession du premier quart-temps, où Derrick Rose se fait contrer deux fois de suite par Peyton Watson (18-25). Jaren Jackson Jr. se montre enfin en deuxième quart-temps, mais avec un banc efficace, les Nuggets gardent la main sur la partie à la pause (56-61).

Nikola Jokic et Jamal Murray dominent le « money time »

En seconde période, les Grizzlies restent au contact grâce au duo Marcus Smart – Jaren Jackson Jr. Le premier, qui a fait un gros match, vole un ballon dans les mains de Nikola Jokic et va marquer un layup facile, quand le second frappe à 3-points. Les deux portent Memphis, mais les Nuggets ont toujours une réponse à opposer. L’écart ne bouge pas beaucoup avant le début du dernier quart-temps (79-88).

Les joueurs de Taylor Jenkins accélèrent avec un 6-0 et le match ressemble de plus en plus à un combat. La rentrée et les paniers de Nikola Jokic font du bien.

Desmond Bane se signale avec un premier panier primé et sur un panier de Derrick Rose, les Grizzlies passent devant. Ce n’est que de courte durée car Nikola Jokic et Jamal Murray marquent chacun à 3-pts et tuent le match. Les Grizzlies ont bien bousculé les champions en titre, mais c’est tout de même une victoire des Nuggets (104-108) dans une rencontre parfois brouillonne mais intense et physique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une bataille de tranchées. 17 ballons perdus côté Denver, 20 à Memphis. Les Grizzlies ont volé 13 ballons et contré 7 tirs. Les Nuggets ont intercepté 11 possessions et repoussé 10 shoots. Les chiffres confirment ce qui a été visible sur le parquet : beaucoup d’intensité et des mains très actives. Marcus Smart était parfait dans un tel match, avec ses cinq ballons volés. Ce fut dur, pas toujours spectaculaire ni brillant, mais il y avait une odeur de playoffs dans cette rencontre.

– Desmond Bane, trop peu, trop tard. Après son match à 31 points face aux Pelicans, où il fut le seul vrai danger offensif, l’arrière a poursuivi dans cette veine. Sauf qu’il n’a rien mis : 15 points à 1/10 à 3-pts. Certes, son seul panier primé est arrivé dans le « money time » et il a ajouté un panier à mi-distance dans la foulée. Mais c’est trop peu et surtout trop tard. Son +/- est d’ailleurs négatif, avec un -8. Pendant toute la partie, il a trop insisté derrière l’arc. Marcus Smart et Jaren Jackson Jr. auraient eu besoin de son soutien et de ses points pour vraiment faire très mal aux Nuggets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

