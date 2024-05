Ce n’est pas le Top 10 le plus spectaculaire de la semaine, et il ne sera clairement pas le plus marquant de la saison, mais il y a tout de même de jolies choses à regarder.

Surtout du côté de Detroit puisque les Pistons occupent 40% de ce classement, entre le crossover de Cade Cunningham et le puissant dunk de Jalen Duren, qui prend la première place.

On peut aussi souligner la contre-attaque des Wizards ou le contre de Joel Embiid sur Scottie Barnes.