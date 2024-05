G-League : le Français Maxime Carene drafté au premier tour

Samedi avait lieu la Draft de G-League, avec trois tours pour permettre aux 30 franchises de trouver leur bonheur. Avec leur premier choix, les Texas Legends ont choisi Jack White, champion NBA avec les Nuggets la saison passée. Transféré au Thunder, il avait été coupé, et il était donc libre.

Ce qu’on retient, c’est la présence d’un Français, et il s’agit de Maxime Carene, méconnu en France, mais sélectionné en 18e position par les Texas Legends, la franchise affiliée aux Mavericks. Agé de 22 ans, ce pivot de 2m08 avait remporté la médaille d’argent au Mondial U17 en 2018 aux côtés de Théo Maledon, Killian Hayes et Malcolm Cazalon. Ses stats ? 4,6 points et 3,3 rebonds en 16 minutes de moyenne.

C’est la crise liée au Covid qui a plombé sa progression, et après des passages au CSP Limoges, à La Rochelle ou encore en Belgique, il avait décidé de se relancer en 2e division espagnole, à Saint-Sebastien.

Cet été, il avait expliqué qu’il était prêt à tenter sa chance aux Etats-Unis et le voilà donc sélectionné en G-League, l’antichambre de la NBA.